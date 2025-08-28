Volcán Chichonal: ¿Hay riesgo de erupción? Revelan aumento de actividad sísmica

El volcán Chichonal, ubicado en el noroeste de Chiapas, volvió a ser noticia tras registrarse un incremento leve en su actividad sísmica. Entre junio y agosto de 2025, especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) detectaron movimientos que, aunque no representan una amenaza inmediata, motivaron el refuerzo de medidas preventivas en la zona.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que se instalará un Puesto de Mando en colaboración con autoridades locales de Chiapas y Tabasco. El objetivo es mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del volcán y garantizar que cualquier cambio sea comunicado de forma oportuna a la población.

¿Existe riesgo de erupción?

A pesar del revuelo generado por los reportes sísmicos, los expertos aseguran que no hay indicios de una erupción próxima. El Comité Científico Asesor se mantiene en sesión permanente y el monitoreo se realiza las 24 horas. Además, se restringió el acceso al cráter y se lanzó una campaña informativa para visitantes y comunidades cercanas.

Las autoridades insisten en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que el volcán no representa un riesgo mayor en este momento.

Medidas de prevención ya activadas

Desde 2021, el Plan Operativo de Protección Civil contempla rutas de evacuación, zonas de riesgo identificadas y refugios temporales listos para activarse si fuera necesario. Estas acciones buscan reducir al máximo cualquier impacto ante una eventual erupción, aunque por ahora se trata solo de vigilancia preventiva.

El trabajo coordinado entre instituciones científicas y autoridades locales permite una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad. La experiencia acumulada desde la última gran actividad del Chichonal en 1982 ha sido clave para diseñar protocolos sólidos.

Refuerzan vigilancia en el volcán Chichonal tras movimientos; no hay alerta de erupción/ Especial

El llamado a la calma y la información responsable

La CNPC y el CENAPRED reiteran que la situación está bajo control y que no hay motivos para alarmarse. Sin embargo, el llamado es claro: mantenerse atentos, seguir las recomendaciones oficiales y evitar caer en desinformación. La prevención es la mejor herramienta para proteger a las comunidades cercanas al volcán.

Mientras tanto, el Chichonal sigue bajo la mirada de los expertos, que aseguran que cualquier cambio será comunicado de inmediato. La vigilancia científica continúa, y con ella, el compromiso de mantener a salvo a la población.