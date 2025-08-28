Virales Virales Insólito Viral

Volcán Chichonal

Volcán Chichonal: ¿Hay riesgo de erupción? Revelan aumento de actividad sísmica

Autoridades refuerzan la vigilancia tras detectar movimientos en el volcán, aunque descartan una erupción inminente.

El volcán Chichonal muestra actividad sísmica, pero autoridades descartan riesgo de erupción/ Especial

El volcán Chichonal muestra actividad sísmica, pero autoridades descartan riesgo de erupción/ Especial

NEYEN AVILA

El volcán Chichonal, ubicado en el noroeste de Chiapas, volvió a ser noticia tras registrarse un incremento leve en su actividad sísmica. Entre junio y agosto de 2025, especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) detectaron movimientos que, aunque no representan una amenaza inmediata, motivaron el refuerzo de medidas preventivas en la zona.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que se instalará un Puesto de Mando en colaboración con autoridades locales de Chiapas y Tabasco. El objetivo es mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del volcán y garantizar que cualquier cambio sea comunicado de forma oportuna a la población.

¿Existe riesgo de erupción?

A pesar del revuelo generado por los reportes sísmicos, los expertos aseguran que no hay indicios de una erupción próxima. El Comité Científico Asesor se mantiene en sesión permanente y el monitoreo se realiza las 24 horas. Además, se restringió el acceso al cráter y se lanzó una campaña informativa para visitantes y comunidades cercanas.

Las autoridades insisten en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que el volcán no representa un riesgo mayor en este momento.

Detienen a tres aficionados de Tigres tras riña en el Estadio Universitario
VER TAMBIÉN Detienen a tres aficionados de Tigres tras riña en el Estadio Universitario
Elementos arrestaron a los presuntos agresores que participaron en la violencia dentro y fuera del estadio

Medidas de prevención ya activadas


Desde 2021, el Plan Operativo de Protección Civil contempla rutas de evacuación, zonas de riesgo identificadas y refugios temporales listos para activarse si fuera necesario. Estas acciones buscan reducir al máximo cualquier impacto ante una eventual erupción, aunque por ahora se trata solo de vigilancia preventiva.


El trabajo coordinado entre instituciones científicas y autoridades locales permite una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad. La experiencia acumulada desde la última gran actividad del Chichonal en 1982 ha sido clave para diseñar protocolos sólidos.


Refuerzan vigilancia en el volcán Chichonal tras movimientos; no hay alerta de erupción/ Especial
Refuerzan vigilancia en el volcán Chichonal tras movimientos; no hay alerta de erupción/ Especial


El llamado a la calma y la información responsable


La CNPC y el CENAPRED reiteran que la situación está bajo control y que no hay motivos para alarmarse. Sin embargo, el llamado es claro: mantenerse atentos, seguir las recomendaciones oficiales y evitar caer en desinformación. La prevención es la mejor herramienta para proteger a las comunidades cercanas al volcán.

Ordenan evacuaciones en Sudamérica por tsunami tras sismo en Rusia
VER TAMBIÉN Ordenan evacuaciones en Sudamérica por tsunami tras sismo en Rusia
Se han desvanecido temores en Estados Unidos

Mientras tanto, el Chichonal sigue bajo la mirada de los expertos, que aseguran que cualquier cambio será comunicado de inmediato. La vigilancia científica continúa, y con ella, el compromiso de mantener a salvo a la población.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: volcán Protección Civil erupción

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El volcán Chichonal muestra actividad sísmica, pero autoridades descartan riesgo de erupción/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409959

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx