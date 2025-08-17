Deportes Liga MX Riñas Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Lucha Libre

Liga MX

Detienen a tres aficionados de Tigres tras riña en el Estadio Universitario

Elementos arrestaron a los presuntos agresores que participaron en la violencia dentro y fuera del estadio

EL UNIVERSAL

Este sábado lo que debía ser una fiesta en el partido entre Tigres y América por la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, terminó en tragedia con imágenes lamentables de aficionados del equipo regiomontano golpeando brutalmente a fanáticos de las águilas, dentro y fuera del estadio Universitario. 

Sin embargo, tres de los responsables fueron localizados y detenidos por elementos de seguridad del municipio de San Nicolás.

Después del triunfo del América (3-1), se viralizaron en redes sociales una serie de videos donde se observan peleas en las gradas del Volcán, así como en las inmediaciones del estadio y de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todas protagonizadas por grupos de hinchas de Tigres que golpearon en montón a un par de aficionados americanistas.

Ante la golpiza del público local, elementos de la seguridad interna del estadio Universitario solicitaron el apoyo de la Policía de San Nicolás, municipio donde está ubicado el Volcán, y lograron identificar y detener a tres de los involucrados en los hechos de violencia.

Los aficionados fueron identificados como Erick, de 24 años; Alberto, de 52 años, y Víctor, de 54 años, quienes fueron llevados al Ministerio Público por violencia en eventos deportivos. Como consecuencia de las riñas, un hombre tuvo que ser trasladado a un hospital por la gravedad de sus lesiones.


Casi 24 horas después del incidente, los Tigres no se han pronunciado al respecto en repudio a los hechos violentos de sus aficionados, pero la Liga MX sí publicó un comunicado donde informó que "reitera su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios".


En otro de los videos viralizados, se muestra a 10 aficionados de Tigres golpeando en el piso a un fanático de las Águilas; uno de ellos quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza.






               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx