Visa americana: menores de 14 años y adultos mayores tendrán que asistir a entrevista a partir de esta fecha

La Embajada de Estados Unidos anunció una modificación clave en el proceso para obtener la visa de no inmigrante, que entrará en vigor el 2 de septiembre de 2025. El cambio elimina la exención de entrevista para dos grupos específicos: los solicitantes menores de 14 años y los mayores de 79. Esto significa que, a partir de esa fecha, ambos deberán asistir personalmente a una cita consular para completar su solicitud.

¿Quiénes seguirán exentos de entrevista?

La medida no afectará a todos los solicitantes. Continuarán calificando para una exención de entrevista aquellos que renueven una visa de turista con validez de 10 años y cuyo vencimiento haya ocurrido en los últimos 12 meses, siempre que la obtención anterior haya sido después de cumplir los 18 años. También aplicará para visas diplomáticas u oficiales bajo categorías como A-1, G-1 o NATO, entre otras, y que cumplan con las condiciones establecidas.

Sin embargo, incluso en estos casos, un oficial consular podrá requerir la presencia del solicitante en una entrevista si lo considera necesario.

Nuevos requisitos y advertencias para solicitantes

Además de este ajuste, el Departamento de Estado recordó que todos los solicitantes de visa de no inmigrante deben asegurarse de que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida con el que figura en el sistema de citas. Una discrepancia podría significar reprogramar la entrevista y, en algunos casos, volver a pagar las tarifas correspondientes.

Otra novedad relevante es que quienes soliciten visas de estudiante o visitante de intercambio deberán poner en modo público todas sus redes sociales para verificación. Esta medida busca reforzar la seguridad y agilizar el análisis de admisibilidad.

Impacto para familias y adultos mayores

El cambio en la política de entrevista podría significar una mayor planificación para familias que viajen con niños o para adultos mayores que antes podían tramitar su visa sin cita presencial. Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con suficiente antelación y revisar los requisitos actualizados en el sitio oficial antes de programar la cita.

En conclusión, a partir del 2 de septiembre de 2025, obtener una visa americana implicará para ciertos grupos más pasos presenciales y mayor atención al detalle en la documentación, un recordatorio de que las regulaciones migratorias están en constante evolución.