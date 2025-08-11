Nacional Profeco Claudia Sheinbaum VIOLENCIA TAMAULIPAS

EU cambia las reglas para el trámite de la Visa americana para menores, ¿entrevista obligatoria?

Desde el 2 de septiembre de 2025, menores y adultos mayores deberán presentar entrevista presencial para visa estadounidense.

NEYEN AVILA

Estados Unidos implementará nuevos lineamientos en el proceso de solicitud de visa, que impactarán principalmente a los menores de 14 años y adultos mayores de 79. A partir del próximo 2 de septiembre, estas personas ya no estarán exentas de entrevista consular, una medida que marca un cambio significativo en la política vigente hasta ahora.

Cambios clave en la entrevista para visa

Históricamente, los menores y adultos mayores eran considerados de bajo riesgo y por ello quedaban exentos de la entrevista presencial. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en México ha anunciado que ahora deberán acudir personalmente a la entrevista con un oficial consular para su evaluación. Además, el protocolo establece que los oficiales pueden solicitar entrevistas en persona “caso por caso”, incluso para otros grupos.

Esta modificación busca fortalecer el control y evaluación en la entrega de visa, respondiendo a nuevas políticas migratorias y de seguridad. Los solicitantes deben estar atentos a que el número de confirmación de la Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante (DS-160) coincida con el que usaron para programar su cita, ya que de lo contrario deberán reprogramar la entrevista y posiblemente pagar tarifas adicionales.

Excepciones y requisitos para evitar entrevista


No todas las personas estarán obligadas a presentar entrevista. La Embajada señala que ciertas categorías diplomáticas y oficiales, así como quienes renueven visas de turista válidas por diez años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, podrán exentar este requisito. Para ello, deben cumplir con criterios específicos como presentar la solicitud en su país de residencia, no tener antecedentes de denegación de visa o problemas migratorios.


Las autoridades recomiendan consultar la página oficial de la embajada o consulado correspondiente para verificar los requisitos específicos y los servicios disponibles, pues estos pueden variar según la sede y el tipo de visa solicitada.

La nueva política genera expectativa entre quienes planean viajar a Estados Unidos, especialmente familias con niños o personas mayores que deberán adaptar sus planes para cumplir con la entrevista presencial. Estar informado y preparado evitará contratiempos en el proceso de solicitud.


               
               


               

               
               

               
               
               
