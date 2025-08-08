Qué pasará con los turistas mexicanos tras la implementación del nuevo sistema de entrada y salida en Europa.

La Unión Europea (UE) está a punto de implementar un cambio significativo en el control de sus fronteras exteriores que impactará a todos los turistas, incluidos los mexicanos que viajan a Europa. A partir del 2 de octubre de 2025, entrará en vigor el Sistema de Entrada y Salidas (EES), un nuevo método digital que promete agilizar y hacer más seguro el paso de visitantes por los países del espacio Schengen.

¿Qué es el Sistema de Entrada y Salidas (EES)?

El EES reemplazará el tradicional registro manual en pasaportes y los registros electrónicos actuales. Este sistema recopilará información básica de los viajeros, como identidad, motivo del viaje y duración de la estancia, en los 29 países que conforman el espacio Schengen. Su principal objetivo es facilitar los procesos de ingreso y salida, al mismo tiempo que mejora la seguridad y el control en las fronteras europeas.

Para los turistas mexicanos, este cambio no significa un nuevo requisito migratorio ni la necesidad de tramitar una visa diferente. Sin embargo, sí implica que la información de cada viaje será almacenada digitalmente y estará disponible para las autoridades fronterizas europeas.

Impacto para los turistas mexicanos

Con la llegada del EES, los viajeros mexicanos deben prepararse para posibles variaciones en los tiempos de espera en frontera, ya que el sistema puede requerir una verificación más detallada dependiendo del flujo de personas. Aunque el objetivo es hacer los controles más eficientes, es probable que durante los primeros meses de implementación se presenten algunos ajustes.

Turistas mexicanos registrarán sus datos sin nuevos requisitos migratorios/ Especial

Es importante que quienes planeen viajar a Europa después del 2 de octubre de 2025 consulten fuentes oficiales, como embajadas y consulados, para informarse sobre detalles y actualizaciones. De esta forma, podrán evitar contratiempos y conocer qué documentos deberán presentar al llegar.

La puesta en marcha del EES forma parte de la estrategia de la Unión Europea para modernizar sus controles migratorios, buscando un balance entre facilitar el turismo y fortalecer la seguridad regional.