Nacional Andy López TORMENTA TROPICAL IVO Visa americana Claudia Sheinbaum Violencia Tamaulipas

Turistas mexicanos

Qué pasará con los turistas mexicanos tras la implementación del nuevo sistema de entrada y salida en Europa

Qué pasará con los turistas mexicanos tras la implementación del nuevo sistema de entrada y salida en Europa.

El Sistema de Entrada y Salidas (EES) inicia en octubre de 2025 para mejorar el control en Europa/ Especial

El Sistema de Entrada y Salidas (EES) inicia en octubre de 2025 para mejorar el control en Europa/ Especial

NEYEN AVILA

La Unión Europea (UE) está a punto de implementar un cambio significativo en el control de sus fronteras exteriores que impactará a todos los turistas, incluidos los mexicanos que viajan a Europa. A partir del 2 de octubre de 2025, entrará en vigor el Sistema de Entrada y Salidas (EES), un nuevo método digital que promete agilizar y hacer más seguro el paso de visitantes por los países del espacio Schengen.

¿Qué es el Sistema de Entrada y Salidas (EES)?

El EES reemplazará el tradicional registro manual en pasaportes y los registros electrónicos actuales. Este sistema recopilará información básica de los viajeros, como identidad, motivo del viaje y duración de la estancia, en los 29 países que conforman el espacio Schengen. Su principal objetivo es facilitar los procesos de ingreso y salida, al mismo tiempo que mejora la seguridad y el control en las fronteras europeas.

Para los turistas mexicanos, este cambio no significa un nuevo requisito migratorio ni la necesidad de tramitar una visa diferente. Sin embargo, sí implica que la información de cada viaje será almacenada digitalmente y estará disponible para las autoridades fronterizas europeas.

Semarnat aprueba nadar con orcas en La Paz, BCS; ¿cuándo es la temporada de avistamiento?
VER TAMBIÉN Semarnat aprueba nadar con orcas en La Paz, BCS; ¿cuándo es la temporada de avistamiento?
Baja California Sur regula el nado con orcas para proteger a la especie y promover un turismo sustentable.

Impacto para los turistas mexicanos


Con la llegada del EES, los viajeros mexicanos deben prepararse para posibles variaciones en los tiempos de espera en frontera, ya que el sistema puede requerir una verificación más detallada dependiendo del flujo de personas. Aunque el objetivo es hacer los controles más eficientes, es probable que durante los primeros meses de implementación se presenten algunos ajustes.


Turistas mexicanos registrarán sus datos sin nuevos requisitos migratorios/ Especial
Turistas mexicanos registrarán sus datos sin nuevos requisitos migratorios/ Especial


Es importante que quienes planeen viajar a Europa después del 2 de octubre de 2025 consulten fuentes oficiales, como embajadas y consulados, para informarse sobre detalles y actualizaciones. De esta forma, podrán evitar contratiempos y conocer qué documentos deberán presentar al llegar.

Donald Trump reconoce valor de migrantes en sectores clave y abre puerta a su regreso legal
VER TAMBIÉN Donald Trump reconoce valor de migrantes en sectores clave y abre puerta a su regreso legal
El presidente admite que los trabajadores expulsados son difíciles de reemplazar y plantea que algunos podrían volver a Estados Unidos con permiso legal tras su deportación

La puesta en marcha del EES forma parte de la estrategia de la Unión Europea para modernizar sus controles migratorios, buscando un balance entre facilitar el turismo y fortalecer la seguridad regional.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: turistas mexicanos Europa

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El Sistema de Entrada y Salidas (EES) inicia en octubre de 2025 para mejorar el control en Europa/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404975

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx