Nacional Visa americana Claudia Sheinbaum Violencia Tamaulipas Desaparecidos Claudia Pavlovich

Visa americana

El mal uso de la visa americana: por qué te podrían dar un castigo de 10 años

Incumplir las condiciones de tu visa americana puede costarte su cancelación y hasta una década sin poder entrar a EE.UU.

Trabajar, estudiar o quedarse más tiempo del permitido son razones para perder la visa americana/ Especial

Trabajar, estudiar o quedarse más tiempo del permitido son razones para perder la visa americana/ Especial

NEYEN AVILA

Tener una visa americana de turista es más que un permiso para viajar: es una responsabilidad que exige cumplir con reglas muy claras. Quienes las ignoran pueden enfrentarse a consecuencias serias, desde la cancelación del documento hasta un veto de entrada a Estados Unidos por una década.

El llamado “mal uso” de la visa americana ocurre cuando el titular rompe las condiciones bajo las que fue admitido al país. Estas normas son fijadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en cada ingreso, y su incumplimiento es motivo suficiente para aplicar sanciones.

¿Qué se considera mal uso de la visa?

Las infracciones más comunes incluyen permanecer más tiempo del autorizado por el oficial de inmigración, no salir del país en la fecha indicada en el sello del pasaporte o en el formulario I-94, y realizar actividades no permitidas, como trabajar o estudiar sin la visa adecuada.

Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/gobierno-de-trump-pausa-nuevas-entrevistas-para-estudiantes-solicitantes-de-visa-en-estados-unidos.html


Aunque la visa americana puede tener una vigencia de hasta 10 años, eso no significa que el portador pueda residir en Estados Unidos todo ese tiempo. En la mayoría de los casos, la estadía máxima permitida es de 180 días por viaje.


El castigo de 10 años


Cuando las autoridades migratorias detectan un uso indebido, pueden cancelar de inmediato el documento y, en casos graves, imponer una prohibición de entrada por hasta 10 años. Esta sanción busca prevenir abusos y proteger la integridad del sistema migratorio.


Mal uso de la visa americana puede provocar cancelación y hasta castigo 10 años/ Especial
Mal uso de la visa americana puede provocar cancelación y hasta castigo 10 años/ Especial


Recuperar la visa americana después de un veto prolongado es un proceso difícil y sin garantías, ya que el historial de incumplimiento queda registrado.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/retiran-visa-a-gobernadora-de-baja-california-y-su-esposo.html


Cumplir las reglas no solo asegura mantener el permiso vigente, sino que también permite seguir disfrutando de las oportunidades que brinda viajar de forma legal y segura a Estados Unidos. En este caso, prevenir es mucho más sencillo que lamentar una sanción de una década.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: visa americana Estados Unidos castigo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Trabajar, estudiar o quedarse más tiempo del permitido son razones para perder la visa americana/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404745

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx