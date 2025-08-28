Virales Virales Insólito Viral

VIDEO | Captan a presunta niña fantasma en playa de Tamaulipas durante transmisión en vivo

Pareja en playa Miramar buscaba registrar un avistamiento ovni, y terminó grabando avistamiento de niña fantasma en las palapas.

Supuesto fantasma de niña en playa Miramar es captado en video.

Supuesto fantasma de niña en playa Miramar es captado en video. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

La playa Miramar se volvió viral en redes sociales, luego de que una pareja viviera un momento de terror que quedó registrado en video. Según se alcanza a escuchar, las personas irían a ver fenómenos ovni, pero en su lugar se encontraron con una niña fantasma entre las palapas de la playa ubicada al Sur de Tamaulipas

Fantasma de niña en playa Miramar se vuelve viral

El video inicia con el recorrido de la cámara a lo largo de la zona de las Palapas y mientras el hombre va grabando se alcanza a distinguir una figura al fondo de un pasillo entre estas, pero él no se percata hasta que su acompañante grita desesperadamente: -¡Vente güey, es una niña!

Inmediatamente después se ve como corren asustados fuera del lugar, mientras continúan grabando. 


Tras el avistamiento del supuesto fantasma, la pareja regresa con curiosidad y respeto, según expresan en la grabación, pero no vuelven a ver al fantasma de la niña vestida de blanco




El video viral en TikTok desató cientos de comentarios, desde quienes dudaron sobre la veracidad del fantasma, hasta quienes cuestionaron la calidad de la imagen.


Entre los comentarios más populares destacan:


    

  • “Por qué el que graba siempre graba con una calculadora”
    • 

  • “Ubico esa playa por las palapas y esa niña trabaja ahí, con su papá”
    • 

  •  “Y que hacía la niña como para que corrieran”
    • 


Además de este avistamiento también hay un video de otra usuaria en 2023, en el que capta en otra zona de playa Miramar a un aparente fantasma de imagen similar. 




Hasta ahora el debate sobre la existencia del fantasma de la niña de la playa Miramar continua, hay quienes señalan que sí existe y le gusta hacerle travesuras a los turistas. En tanto que otros usuarios señalan que nunca han vivido una situación paranormal en esta playa a pesar de haberse quedado toda la noche despiertos.

Supuesto fantasma de niña en playa Miramar  es captado en video. [Especial] 
Supuesto fantasma de niña en playa Miramar  es captado en video. [Especial]

               
               


               

               
               

               
               
               
Virales Playa Miramar niña fantasma Tamaulipas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Supuesto fantasma de niña en playa Miramar  es captado en video. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
