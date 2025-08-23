Virales Virales Viral Influencers

¿Qué pasó con el hombre que se hizo viral por mostrar un 'hada' en un vaso?

El hombre, originario de Guadalajara, tuvo un trágico final luego de 'engañar' a muchos con la supuesta hada

José Maldonado y su 'hada' (ESPECIAL)

José Maldonado y su 'hada' (ESPECIAL)

ELENA GONZÁLEZ

Además de mantener conectadas a millones de personas en el mundo, el internet también se ha convertido en un sitio capaz de registrar una gran parte de la historia de la humanidad, incluyendo hechos trascendentales, así como aquellos que por ciertos detalles quedarán para la posteridad. 

Un ejemplo son los 'fenómenos' virales que internet ha visto nacer en su interfaz desde hace décadas, los cuales han quedado preservados a través de videos, imágenes, textos y hasta memes. 

Un caso viral y bastante recordado en México, dentro y fuera del internet, es el de un hombre que ganó cierta fama por exhibir a una supuesta hada dentro de un vaso de cristal. 

Corría el año 2011 y un hombre que respondía al nombre de José Maldonado, de 23 años de edad, acaparó los reflectores en distintos programas de televisión, así como medios de comunicación, luego de que asegurara haber 'capturado un hada real'.

El joven originario de Guadalajara, Jalisco, aseguraba que había atrapado al hada que medía entre 2 y 3 centímetros, y que, incluso al hacerlo, le había 'cortado' un pie de manera accidental.   

La prueba de su relato era un vaso de cristal que, en el fondo, mostraba una pequeña figura humanoide femenina con alas. 


El relato y las imágenes de José bastaron para que a su casa se apersonaran cientos de curiosos que buscaban ver con sus propios ojos a la supuesta hada. 


Algunos incluso le pedían 'deseos' al hada, creyendo que era 'milagrosa'. 


El joven incluso llegó a salir beneficiado económicamente por lo anterior, pues cobraba el ingreso a su hogar para ver al 'ser mágico'. 



Fin del engaño 


Sin embargo, como era de esperarse, poco tiempo bastó para que se supiera que todo era un fraude, pues la supuesta hada no era más que un muñequito de plástico que se vendía como juguete en algunas tiendas comerciales. 


Pese a todo, José y su 'hada' pasaron a la posteridad como un evento bastante recordado de 'México mágico', surgiendo memes, parodias y mucho más. 


Figura de plástico de un 'hada'. 
Figura de plástico de un 'hada'. 


¿Qué pasó con José Maldonado? 


Lamentablemente, las cosas no acabaron bien para José Maldonado, pues luego de la fama, llegaron tiempos difíciles para el joven. 


De acuerdo a la información compartida por allegados del joven en redes sociales y medios de comunicación, José enfrentó los siguientes años situaciones bastante difíciles, llenas de deudas y también amenazas

Según se dice, el joven vivía incluso con miedo de salir de su hogar debido a las amenazas que enfrentaba. 


Al final, José Maldonado perdió la vida tras ir a la tienda, pues aparentemente fue atacado a balazos. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: viral vaso de cristal redes sociales hada Guadalajara

               


José Maldonado y su 'hada' (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
