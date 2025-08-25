Virales Virales Viral Insólito

'El diablo me lo ordenó', hombre prende fuego a un altar en la iglesia | VIDEO

El ataque a una iglesia en Veracruz parece sacado de una película de terror: un hombre prendió fuego al altar alegando a ver sido ordenado por 'El diablo'.

Hombre causa terror en iglesia de Veracruz, tras quemar altar y figuras religiosas. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Como si se tratase de una película de terror, un hombre irrumpió en una iglesia de Veracruz y prendió fuego al altar y algunas imágenes de santos, asegurando que ‘El diablo’ le había ordenado hacerlo.

Los hechos ocurrieron en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la localidad de Tilapan, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mientras la iglesia se encontraba abierta y con feligreses de la tercera edad dentro. 

Video viral, hombre asegura haberle prendido fuego a un altar en una iglesia porque “El diablo se lo ordenó” 

De acuerdo con presentes, el hombre entró con machete en mano y fuera de sí mismo. Sin dirigirse a nadie, comenzó a prenderle fuego a la cruz y a imágenes religiosas

Según reportan medios locales, dos ayudantes del templo quisieron detenerlo, pero este los lesionó con el machete, por lo que se llamó y esperó el arribo de las autoridades. 


Tras la llegada de elementos de la Policía Municipal, se detuvo al hombre que gritaba eufórico: “El diablo me ordenó prenderle fuego”.



¿Qué se sabe del responsable del incendio en iglesia de Veracruz?


Más tarde se dio a conocer que el responsable de los hechos en la iglesia era un hombre de unos 55 años, quien responde al nombre de Miguel ’N’ y se presume, estaba bajo la influencia de algún estupefaciente.


Además de las dos personas lesionadas, 3 mujeres de la tercera edad sufrieron crisis nerviosas ante los hechos. 

La historia de terror quedó grabada en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para determinar cuál fue la razón de los hechos y si el responsable tiene alguna condición mental que lo haya llevado a actuar como lo hizo. 


               
               


               

               
               

               
               
               
