Gobernadora de Veracruz arropa a exauditor de Pemex acusado de sobornos

El exauditor de la petrolera, implicado en un caso de corrupción en EUA, hoy trabaja en el Gobierno de Veracruz

Erick Alexandro Núñez Albarrán, exgerente senior de Auditoría Interna en Pemex Exploración y Producción (PEP), fue identificado como uno de los funcionarios que recibió sobornos entre 2019 y 2021 a cambio de favorecer contratos con la petrolera durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, Núñez ocupa actualmente el cargo de director de Atención a Órganos Fiscalizadores en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle. En esa misma dependencia despacha Leonardo Cornejo, hoy secretario de Obras, también involucrado en el caso Odebrecht y en los contratos inflados de la refinería de Dos Bocas.

La investigación parte de un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desclasificado el 11 de agosto, en el que se acusa a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga de entregar sobornos por alrededor de 150 mil dólares en efectivo, bolsas de diseñador y relojes de lujo a funcionarios de Pemex. El expediente fue revisado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En la acusación, Núñez aparece como el “Funcionario Extranjero #1”, quien habría recibido un pago en efectivo, una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot para intervenir en una auditoría que mantenía bloqueados pagos de un contrato con PEP.


               
               


               

               
               

               
               
               
