Invita iglesia a pedir perdón antes de pedir a Dios

Durante su homilía dominical en el templo de Santiago Apóstol de Monclova, el vicario general de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Néstor Martínez Sánchez, llamó a los fieles a reflexionar sobre el verdadero sentido de la oración, especialmente la del Padre Nuestro, destacando la necesidad de pedir perdón antes de solicitar favores a Dios.

El sacerdote retomó un pasaje de San Ambrosio para explicar que la oración por excelencia, el Padre Nuestro, debe ir siempre acompañada de una actitud de humildad y reconocimiento de nuestras faltas, en lugar de limitarse a peticiones automáticas sin reflexión previa.

“El error que cometemos muchas veces es acercarnos a Dios con la mano extendida para pedir, sin haberle dicho antes: ‘Perdóname’. Como si no hubiéramos fallado”, expresó el párroco ante los feligreses congregados en el recinto histórico del centro de Monclova.

Monseñor Martínez Sánchez comparó este comportamiento con situaciones de la vida cotidiana, en las que una persona que ha traicionado, ofendido o dado la espalda a otra difícilmente podría esperar ayuda sin antes ofrecer una disculpa o reconocer el daño causado.

“Nos acercamos a Dios como sinvergüenzas”: Martínez Sánchez

El sacerdote sostuvo que, según el pensamiento de San Ambrosio, muchos creyentes hoy se comportan “como sinvergüenzas” al acudir al Señor solamente en momentos de necesidad sin hacer antes un examen de conciencia.

“Decimos: ‘Dame, ayúdame, necesito’, pero no decimos: ‘Perdóname si fallé como hijo, si ofendí a mis hermanos, si no me comporté como debía’. Eso es lo primero que debemos hacer”, insistió el vicario general.

Explicó que, al igual que una persona que se libera de todas sus deudas económicas y siente paz al saber que su cuenta está saldada, el cristiano también puede experimentar ese alivio al saber que Jesús ya pagó por todos los pecados, pero que el perdón debe hacerse efectivo mediante el sacramento de la reconciliación.

“Lo único que hace falta es hacerlas efectivas acercándonos al sacramento de la reconciliación, pidiéndole perdón a Dios con la confianza de que Él ya pagó”, subrayó Monseñor Néstor Martínez.

Concluyó su mensaje invitando a los fieles a no tener miedo de acercarse a Dios en oración, pero sí a hacerlo con humildad, pidiendo primero el perdón como hijos que reconocen sus fallas, para entonces orar con la confianza plena en la misericordia del Padre.