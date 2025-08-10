Vida Campirana

VIAJAR

Estamos iniciando el mes de agosto, en el cual muchas personas aún gozan de vacaciones y a propósito trataré el tema de viajar. Cuando escuchamos el verbo viajar, es natural que nuestra mente se evoque a visitar un lugar lejano donde estaremos fuera del hogar por varios días, siempre con una misión, generalmente de trabajo; sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, el viajar puede ser muy placentero, sea cual sea su objetivo.

Viajar es la oportunidad de salir de nuestro entorno, de la rutina, yo particularmente cuando tengo el privilegio de respirar otros aires fuera de nuestra bellísima Comarca Lagunera, gozo espléndidamente viajar por carretera, y así despojándome de toda preocupación, gozo cada milímetro de distancia, admirando el hermoso azul del cielo, las diferentes y caprichosas formas que conjuntamente con la mente vemos en las nubes aborregadas, el maravilloso y candente Sol, las aves que surcan por el infinito, las diferentes tonalidades de nuestro campo conjugadas con los matices coloridos de las flores silvestres, la majestuosidad de los cerros que impresionantes se presentan en nuestro camino, las casitas edificadas con adobe y piedra que dan un hermoso paisaje a nuestra vista, y las poblaciones con sus edificios únicos de cada lugar que nos saludan a nuestro paso, si viaja usted en su automóvil de vez en cuando detenga la marcha si le es posible alce los brazos al cielo, respire profundamente y deléitese con el aire que da en su rostro, en fin el viajar puede ser tan maravilloso como usted lo disponga y que mejor si es que este viaje es de placer, de vacaciones o de excursión , porque viajar nos enseña, nos cultiva y une a los pueblos.

Ahora bien si viaja fuera del país y viaja por avión goce de esa maravillosa oportunidad para disfrutar y aprender de ese lugar desde su llegada; en fin, recuerde que viajar puede ser también por pocas horas y estos viajes aprovéchelos para visitar nuestra región, aquí en la Comarca Lagunera tenemos hermosos lugares que podemos visitar todo el año, tenemos el Cañón de Fernández, la Loma Durango, Puente de Ojuela, Grutas del Rosario, Dunas de Bilbao, muy cercanos tenemos cinco pueblos mágicos cuatro en el estado de Coahuila que son: Viesca, Parras de la Fuente, Arteaga y Cuatro Ciénegas y Mapimí en el estado de Durango cada uno tiene su propio encanto y son dignos de visitar. A la menor oportunidad que tenga de viajar en excursión hágalo en compañía de familia y amigos y conozca nuestra región primero después conozca México completo y por último conozcamos el mundo entero.

Amigo lector estará de acuerdo conmigo que el vivir es un regalo de Dios y el viajar es una forma de disfrutar la vida. A continuación, una poesía ilustre para meditar relacionada con el tema:

"Pasaporte del alma"

Anónimo

Con un bolso y poca prisa

salgo al mundo a descubrir,

cada risa, cada brisa

es motivo de vivir.

Caminar por mil senderos,

sin certezas ni reloj,

me convierte en viajero

de paisajes y de yo.

Aprendí que cada acento

trae una historia que escuchar,

y que el tiempo va más lento

cuando aprendes a mirar.

No persigo monumentos,

ni postales que enseñar,

me enamoran los momentos

que no se pueden guardar.

Hay lecciones en la arena,

y respuestas en el mar,

cada duda se serena

cuando dejo de buscar.

Viajar es soltar el peso

de lo que debía ser,

y abrazar todo suceso

como un nuevo renacer.

Y como siempre al finalizar, una reflexión ilustre para meditar:

"El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página".

San Agustín

"AGOSTO MES DEL ADULTO MAYOR"

