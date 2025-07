CÓMO PLANTAR UN ÁRBOL

Estimado lector, como ya se ha informado a través de este espacio de Vida Campirana, este mes de julio es el "Mes del Bosque", que por cierto, en breves días habrá de concluir y que de hecho, también el segundo jueves de julio se conmemora el "Día del Árbol" y que este año 2025 se llevó a cabo el jueves 10 del presente; Como lo mencioné en artículos anteriores, habría de dar algunas recomendaciones para la plantación de árboles, con los que se tendrán mejores posibilidades para su desarrollo, ya que es por demás sabido todas las bondades que los árboles nos brindan, y que además son los únicos seres vivos que nos ayudan a combatir el calentamiento global, la contaminación ambiental y también a evitar la erosión del suelo, es por estas y mucha razones, por las que todas las familias y negocios deberíamos tener al menos un árbol.

Aprovechemos las lluvias de verano que se están registrando en todo el país y en gran parte del mundo, porque la lluvia al humedecer la tierra la prepara para que se haga una buena plantación; a continuación, una serie de recomendaciones de cómo plantar un árbol:

• Seleccione un lugar en donde el árbol se desarrolle libremente, que no esté cercano al drenaje, y que no impidan el libre movimiento a entradas como cocheras y también que no influya en el libre tránsito de las personas en las banquetas.

• Antes de plantar el arbolito, procure hacerlo en unión familiar, para que valoren la importancia de tener un árbol y sus beneficios.

• Haga una cepa u hoyo lo suficientemente grande y profundo, en donde la tierra ha de recibir al arbolito a desarrollar.

• Deje la cepa abierta al menos 2 días para que se oxigene previamente y esté en condiciones favorables y riegue antes, si no hay humedad.

• Es recomendable realizar la plantación muy temprano o de tarde, cuando ya no haya luz del sol.

• Rompa la bolsa o bote que contiene al árbol y cuide que no se desmorone la tierra de la bolsa para que no se desnude la raíz, porque le afecta en su desarrollo.

• Posteriormente cubra con la tierra el hoyo donde fue plantado dejando espacio o cajete para regarlo, inmediatamente después de la plantación, brinde el primer riego.

Recuerde que es mejor seleccionar árboles que ya están adaptados a la región, aquí en la comarca lagunera se desarrollan bien los fresnos, lilas, pingüicos, mezquites, lágrimas de San Pedro y también los mazahuas, que se han introducido a esta región. Si ya se decidió a plantar un árbol, considere también contar con árboles frutales que requieren los mismos cuidados y dan todos los mismos beneficios, pero además nos dan frutos; es importante también cuidarlos con podas de formación, fertilización y todo lo que un árbol necesita para su sano crecimiento.

Si tiene suficiente espacio en el patio y suficiente disponibilidad de agua para plantar árboles, le recomiendo que preferentemente sean todos frutales como higueras, duraznos, ciruelos, mísperos, etc. Le recomiendo hacerlo para tener ricos frutos que complementen su alimentación sana, sobre todo si en la familia hay adultos mayores que puedan disfrutar del cuidado de estos árboles y quizá también se complemente con el establecimiento de huertos familiares, esto además de dar ocupación y motivación, también podrá ser un ingreso por estos frutos.

A continuación, una bella poesía alusiva al tema de hoy:

LOS ÁRBOLES SON TESOROS

• ANÓNIMO

Son los árboles tesoros

que en la tierra puso Dios,

grandes bienes para el hombre

que para él aseguró.

Tiene el aire por el árbol

saludable condición,

ecos dulces de las aves,

de las flores grato olor.

Dan los árboles la fruta,

dan la madera, dan carbón,

la lluvia fecunda atrae,

las hojas tapan el sol.

Desde el niño bien educado

a los árboles darle amor,

defender los buenos frutos

y evitar la destrucción.

Y así crecerán a un tiempo;

Árbol, niño y los dos

serán útiles al mundo

y tendrán su bendición.

Ojalá que todas las familias que no cuentan con árboles hagan conciencia y planten al menos un árbol para disfrutar en poco tiempo todos los beneficios que nos traen, y recuerden, "plantar" un árbol procede de "planta" y "sembrar un árbol", estaríamos diciendo de sembrar, pero semillas, entonces no es correcto "sembremos árboles" sino PLANTAR ÁRBOLES.

JULIO MES DEL BOSQUE

COMUNICAR ES SERVIR