Vida Campirana

Día del Árbol Estamos por iniciar el mes de julio y dentro del calendario ecológico se conmemora como “Mes del Bosque”, en este mismo mes el próximo jueves 10, está dedicado al “Día del Árbol”. Esta fecha data del 1 de julio de 1959 en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación durante el mandato del Presidente de la República Adolfo López Mateos, donde quedó instituida permanentemente la celebración de las “Fiestas del Bosque” en todo el país, durante el mes de julio de cada año; en dicho decreto se establece también que la celebración del Día del Árbol tendrá lugar en toda la República Mexicana el segundo jueves del mes de julio.

En México, durante el “Día del Árbol”, se realizan diversas actividades como, el hacer actos en lugares públicos encabezados por los gobiernos estatal, federal y municipal, donde participan además grupos ecológicos; en estas actividades se enfatiza la bondad que tienen los árboles para la vida y se aprovecha también para donar árboles, promoviendo así la forestación y la reforestación, y también hay intercambio de material reciclable por especies forestales, durante esta celebración hay poesías, cantos, exposiciones fotográficas y mucho más, todo relacionado a los árboles, en fin es el mes de julio y concretamente el “Día del Árbol”, en que se exalta todo lo bueno que representa un árbol en la naturaleza, ya que es difícil concebir que hubiese vida en nuestro planeta sin la existencia de los árboles, pues basta recordar alguno de los muchos beneficios que día a día recibimos gratuitamente de ellos, ya que nos proporcionan oxígeno, captan el bióxido de carbono, dan sombra, son reguladores del clima, evitan la erosión del suelo, son refugio y alimento para la fauna silvestre, los árboles frutales y los maderables son sustento para muchas familias, además entre otros muchos beneficios aumentan el valor de las propiedades y embellecen el paisaje, si sabemos que todo estoy más nos dan los árboles… entonces por qué esa estúpida necedad por maltratarlos e incluso quitarlos por considerarlos un estorbo; hoy la mayoría de las plazas y parques están en pésimas condiciones, sucias, descuidadas y peor aún, deforestadas por ambiciones mercantilistas y la indolencia de las autoridades correspondientes, y esto pasa en todo el mundo, desde mi muy particular punto de vista, creo que en todos los lugares públicos donde existen arboles deberían considerarse como templos sagrados de la naturaleza y decir como dijo

Jesucristo ¡SALGAN TODOS LOS MERCADERES DE MI TEMPLO! La importancia de los árboles en estos días de intenso calor de verano, en el cual nos damos cuenta como hacen falta los árboles, buscamos la sombra fresca, los animalitos buscan donde guarecerse… es una lástima que hemos caminado en la ciudad por cuadras enteras y no encontremos la sombra de un árbol, porque casi no hay árboles, simplemente son tan pocos, porque las personas ignorantes los ven como enemigos que tiran basura, que tapan mi casa, levantan la banqueta, etc, etc. Pero sí ansiamos su fresca sombra… son pues los árboles nuestra mejor arma para evitar el calentamiento global… plantemos al menos un árbol ¡!! Urge ¡!!Porque aun vemos la tempestad y no nos hincamos, el calor intenso solo puede ser remediado con la presencia de los árboles… todo esto ya sabemos y ni así reaccionamos. ¿Qué nos pasa? Por mi parte este día del árbol, también voy a festejar a ese hermoso ejemplar que tengo en mi banqueta, es un bello árbol Mazahua, que es el orgullo del lugar donde yo vivo, por su hermoso follaje y frondosa copa que nos protege de los candentes rayos del sol y adonde llegan también aves que con su trinar alegran más el lugar, recuerden que en la naturaleza encontramos árboles en distintos escenarios, desde los majestuosos y milenarios sabinos o ahuehuetes, hasta los hermosos y humildes mezquites y pinabetes, pasando por los pingüicos, álamos, fresnos, lilas, laureles, eucaliptos, cipreses, pinos y buganvilias, sin olvidarnos de los frutales, como los nogales, ciruelas, duraznos, chabacanos, naranjos, limoneros, granados, mísperos, moras y las frondosas higueras… un favor especial, sí tiene coche, acostumbre llevar agua suficiente para beber y compartir con aquellos seres vivos que a su paso claman sedientos, ya sea un animalito o bien se trate de un árbol. De los árboles, hay de diferentes colores, tamaños, hojas de diferente textura, olores y sabores, y hay uno para cada gusto y necesidad. ¿Cuál le gusta a usted para plantar? A continuación, una sencilla poesía relacionada al tema: Bosque de pinos •Anónimo.

En el silencio de pinos dormidos, nacen los sueños de musgo y rocío, cada ramita guarda los latidos del sol que juega entre su albedrío.

Cruzan ardillas, trepan sin miedo, las piñas caen como oraciones, y el bosque entona su verde credo en las raíces y sus canciones.

El aire huele a savia y esperanza, a tierra nueva, a historia antigua, el alma encuentra su propia danza entre los troncos que el cielo abriga.

Oh bosque de pinos, viejo refugio, tu sombra limpia toda tristeza, y en cada hoja que el viento empuja, hay un susurro de fortaleza.

“Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo”.

—Khalil Gibran, ensayista, novelista y poeta libanés (1883-1931).

Julio, mes del bosque.

¡Feliz domingo para todos! Comunicar es servir [email protected]