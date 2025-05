Vida Campirana

GORRIÓN DOMÉSTICO O 'CHILERO'.

Estamos en plena primavera y tanto en el campo como en la ciudad, se advierte el bello colorido de esta estación por las flores, abejas, mariposas y la presencia de pájaros con sus bulliciosos cantos al posarse de rama en rama en los parques, plazas y jardines de la ciudad y en los árboles de nuestros hermosos campos.

Hoy, tenemos la oportunidad de conocer a un ave muy común y de las más adaptadas a la vida urbana por la forma de convivir, muy de cerca con el ser humano, me refiero al gorrión doméstico o inglés, conocido mejor como "chilero" en muchos lugares de nuestro país, y se le conoce como "chilero" por su predilección a comer chile, precisamente cuando tiene la oportunidad; su nombre científico es Passer domesticus, pertenece a la familia de las paseriformes, lo que se caracteriza por ser aves pequeñas con alas bien desarrolladas y patas provistas de 4 dedos, 3 dirigidos al frente y el pulgar hacia atrás, el gorrión común pesa alrededor de 30 gramos y mide 14 a 16 centímetros de longitud total, aunque el macho suele ser más grande que la hembra; es de conformación robusta y las patas cortas, su pico es grueso y cónico, las plumas del lomo son pardas con manchas negras y rojizas; a los machos los caracteriza una mancha negra en el pecho en forma de babero, la nuca, frente y coronilla son grises, mientras que las hembras son pardas y se diferencian fácilmente del macho, el promedio de vida en cautiverio es de 13 años, mientras que en libertad no llegan a vivir más de 7 años, el gorrión doméstico o "chilero" es un ave sedentaria y gregaria. Su alimentación es a base de insectos y semillas y en primavera incluyen algunas flores y mariposas y dada la cercanía que tiene con el ser humano, gustan de alimentarse de los sobrantes de comida como sopa, pan, tortillas, vegetales y frutas, ellos bajan a comer al suelo desplazándose mediante pequeños saltos, a diferencia de las palomas que lo hacen caminando. En cuanto a la forma de reproducirse, éstos conviven y se aparean con una sola pareja, es decir monógamas y construyen sus nidos en grietas o espacios de edificios urbanos o en las casas debajo de los tejados y en el medio rural en troncos. Construyen los nidos en primavera con hojas secas, plumas y papel.

Su cortejo, al igual que en otras especies, suele atraer la hembra a varios machos, los cuales suelen cortejarla mediante aleteos, bullicios y los machos suelen atacarse entre sí para ganarse a la hembra. Las hembras ponen de 4 a 5 huevos en cada puesta, pueden hacer hasta 4 puestas durante la primavera, en la incubación se turnan esta tarea macho y hembra, aunque el macho sale a conseguir alimento para su pareja, la cual nunca se separa del nido, a los 10 días por lo general los polluelos rompen el cascarón y a los 14 días ya están emplumados, estos polluelos de gorrión doméstico se llaman gurriatos y al igual que la hembra son pardos

Desafortunadamente, la población de gorriones domésticos o "chileros" está disminuyendo en muchos lugares de las áreas habitacionales, como aquí en la Comarca Lagunera, enclavada entre los estados de Coahuila y Durango, pues los alegres pajarillos que hasta hace pocos años poblaban nuestras calles y pedían con alegría unas migas de pan, apenas se ven, ya que han sido desplazadas debido a la presencia del perico monje argentino, que ha aumentado en los últimos años, especialmente en zonas urbanas como parques y camellones de esta región. Esta especie, originaria de Sudamérica, de color verde brillante y tamaño mediano, ha logrado adaptarse con facilidad al entorno urbano, alimentándose de manera variada y anidando en árboles altos o estructuras eléctricas. Su rápida reproducción y comportamiento territorial han generado una competencia directa con aves locales como los "chileros", que poco a poco han sido desplazados de sus antiguos espacios. Aunque su presencia puede parecer inofensiva, ha comenzado a alterar el equilibrio natural de la avifauna de la región.

Son varios los factores que pueden provocar la paulatina desaparición de una especie y en este caso particular no es una excepción. En realidad, no se trata de una desaparición, sino más bien de la migración de la ciudad al campo, la migración de "chileros" se debe a estas principales causas: Alto nivel de urbanización, trafico elevado, bullicio y contaminación, escasos árboles y toda clase de vegetación, también poca disponibilidad de agua para beber, además de aves invasoras que atacan a estos "chileros", que compiten por alimento y espacios.

Amigo lector, la vida de los seres vivos que nos rodean es casi siempre desconocida, dada la vida tan ocupada que tenemos y lo atrapado que nos tienen los medios de comunicación, especialmente el internet y la televisión, muchas especies de la vida silvestre las conocemos precisamente por estos medios, sin ponernos a pensar que muchos son los mismos que están precisamente allí, están afuera de nuestra casa en el jardín, la banqueta o en los cables que vemos desde nuestra ventana y así… allí están, aunque escasos, están en vivo, como los gorriones domésticos o "chileros", regalémonos un tiempo para conocerlos.

Salvemos a nuestras aves, plantando más árboles, proporcionándoles agua y comida para su sobrevivencia, construyamos ciudades con menos contaminación y bullicio, además no introduzcamos aves exóticas en libertad como las cotorras, que desplazan y agreden a las aves nativas, como es el caso de nuestros lindos y bulliciosos chileros.

A continuación, les invito a leer y reflexionar sobre esta poesía relacionada con la naturaleza. Su autor, el lagunero Juan Carlos Reyes, nos invita a pensar en la vida urbana y la resiliencia del "chilero", esa pequeña ave que, a pesar del bullicio de la ciudad, sigue cantándole a la vida con su tranquila melodía.

El Chilero en la Ciudad

Autor: Juan Carlos Reyes

"El chilero vuela entre las calles,

pequeño, fugaz, casi invisible.

Salta de un alféizar a otro,

sin descanso, buscando un rincón

donde descansar su pequeño cuerpo.

En la ciudad, su canto es la música

que se escucha entre el ruido de los autos,

como un susurro de la naturaleza

que se resiste a desaparecer."

Como siempre al finalizar, una reflexión ilustre para meditar:

"Las aves nos enseñan que la libertad no está en el destino, sino en el vuelo que nos lleva hacia él."

Mario Benedetti (1920-2009), escritor y poeta uruguayo.

