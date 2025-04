Vida Campirana

El próximo miércoles es 30 de abril y en este día festejamos en nuestro país el "Día del Niño"; esta celebración tiene como antecedente el 20 de noviembre de 1954 en que la ONU invito a los países del mundo a celebrar este día como una fecha universal dejando en libertad a cada nación para que lo celebrase en la fecha en que cada gobierno lo considerase conveniente, fue el 20 de noviembre de 1959 en que la ONU determino este día como el Día Universal de los Niños y como en México el 20 de noviembre se conmemora la Revolución Mexicana es que el gobierno acordó celebrar el "Día del Niño" el 30 de abril; pero el día del niño tiene un antecedente aún más profundo que data del 28 de septiembre de 1924 cuando en la declaración de Ginebra la activista Eglantyne Jebb líder de la organización "save of children" (salvemos a los niños), tuvo la iniciativa para proteger a los niños que fueron víctimas de la primera guerra mundial que eran niños heridos, enfermos, hambrientos, abandonados, huérfanos, extraviados y otros más totalmente desprotegidos; Los niños tienen sus derechos; a la vida, a la salud, alimentación, educación, a no trabajar, a no ser discriminados, a ser protegidos, a tener una identidad como nacionalidad, nombre y apellidos, a tener una familia, libertad de expresión para decir lo que piensan y sienten, a la integración con otros niños para realizar actividades recreativas y jugar, tienen derecho a tener una vivienda y recibir un buen trato. En el mundo la ONU cuida de la niñez a través de la UNICEF que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esta provee ayuda humanitaria a niños y madres en países en desarrollo; Con motivo de este día a continuación les invito a reflexionar esta bella poesía de la maestra María del Carmen Azpe Pico, orgullosamente Lagunera:

Oración Del Niño Jesús.

Niñito Jesús, Me voy a dormir

Pero, antes de hacerlo, te quiero pedir,

que en la escuela olviden

revisar aseo y en lugar de clases

solo den recreo.

Que mi señorita muy borroso vea

cuando a revisarme

vaya la tarea.

Que nos cuenten cuentos para no estudiar

y que en los cuadernos

¡¡solo dibujar!!

Que cambien el año, ya los profesores

dos meses de clases,

¡¡ diez de vacaciones!!

Que cuando en la mesa me tengan sentado

no me sirvan sopa ni menos guisado

toda la comida se queme y chamusque

y solo me sirvan ¡¡Cuatro veces dulce!!

Convence a mamita que cambie de idea pues ha decidido

que al ser grande sea. Un médico sabio o un gran ingeniero.

Más solo quiero ser ¡¡un buen panadero!!

Seré especialista y con muchas ganas

de ricos bolillos y de campechanas.

Si cuando sea grande, casado he de ser.

mejor niño lindo no quiero crecer.

Yo veo en lo adultos, que con sus problemas...

ya se han olvidado que si hay cosa buenas.

Pienso que en el mundo habrá más cariño

si todos los hombres siempre fueran niños.

Que en lugar de inventos. De bombas y cohetes,

solo se ocuparan de ¡¡ Inventar juguetes !!

A mí me regañan cuando me peleo

pero en los adultos ¡ solo pleitos veo ! ...,

por malas palabras a mí me han pegado

y por qué en los grandes ¿ Eso no es pecado?...

Tengo mucho sueño me voy a dormir,

pero antes de hacerlo te vuelvo a pedir.

que pueda en Canicas a todos lucar,

y nadie en el trompo me pueda ganar,

y si es que mañana me voy a pelear.

Que aunque estén grandotes les pueda sonar.

Bendice a papito, Bendice a mamita...

bendice a mi gato y a mi tortuguita.

Haré niño lindo lo que tú me mandes....

Pero nunca seas como son los grandes.

A propósito, con esta fecha el siguiente pensamiento celebre:

"Cada niño que nace nos da el mensaje de que Dios aún no ha perdido la esperanza en los hombres." - Rabindranath Tagore, poeta y filosofo indio.

