Vida Campirana

El tema del que hoy he de tratar es un tema muy común y que ocasiona grandes problemas en la población donde estos viven y que es el resultado de la falta de responsabilidad humana y me refiero al tema de los perros callejeros. En el mundo existen dos tipos de perros callejeros, uno que es aquel que deambula por las calles y que pese a las condiciones adversas del clima o del ambiente donde logra sobrevivir en estas circunstancias mucho tienen que ver aquellas personas que no los adoptan, pero que si les brindan aunque sea ocasionalmente agua y alimentos, pero un perro requiere de algunas otras atenciones para su sano desarrollo como lo son la aplicación de vacunas y otros productos de medicina preventiva, es importante saber que los perros pueden ser transmisores de enfermedades zoonoticas, es decir que transmiten enfermedades al ser humano como lo son la rabia, fiebre manchada, parasitosis y muchas más; este perro es un problema latente para la sociedad porque no tiene ningún tipo de control y que al estar en condiciones de hambre o maltrato muchos se han vuelto agresivos y atacan a los ciudadanos que se han cruzado por su camino; desafortunadamente cuando estos animales se convierten por su naturaleza en agresores, es muy común que al ser reportado al antirrábico de la SSA correspondiente estos vecinos los ocultan y los defienden pero… ojo … no se responsabilizan y es aquí donde surgen infinidad de conflictos entre este tipo de vecinos que actúan de manera irresponsable creyendo que al proteger a un animal hacen un bien y es todo lo contrario porque un animal sin control es un grave problema para la comunidad. Por otro lado, existe otro tipo de perro callejero y es aquel que tiene dueño que le brinda las atenciones que estos requieren ya sean totales o a medias, pero este tipo de callejero suele deambular desde el amanecer por las calles, tienen dueño sí, pero irresponsables, estos callejeros con dueño hacen lo mismo que aquellos sin dueños, los perros suelen defecar y orinar en las calles, tirar las bolsas con basura, agreden a los transeúntes y más, en este caso entran también aquellos propietarios de perros que si bien los tienen bien cuidados y con todos los servicios veterinarios los sacan a la hora ya acostumbrada para que defequen y orinen en la calle, así evitan ensuciar su casa. He escuchado a personas dueños de perros que dicen amarlos tanto que por tal merecen también andar en libertad, que rara forma de quererlos cuando muchos precisamente terminan su vida atropellados y en casos más crueles envenenados o robados por estudiantes de carreras de medicina o veterinaria donde estos pobres animales han de servir para sus prácticas universitarias y aquí hay que hablar con la verdad porque muchos de estos estudiantes una vez cumplido su cometido los abandonan a su suerte… ¡QUE LAMENTABLE! pero esta es la triste historia de los perros callejeros la cual inicia cuando amos irresponsables al nacer una camada los echan a la calle y por gracia de Dios estos sobreviven sin control alguno y continuando así esta cadena como una maldición. Amigo lector, si es usted propietario de un perro, tome en consideración que son lindos, cariñosos, leales, buenos guardianes y excelentes como guías y compañía… pero por favor SEA RESPONSABLE, no permita que se reproduzcan si no se va a comprometer con los resultados de una gestación canina no deseada… recuerde que los albergues y perreras municipales están llenas de animales que muchos han tenido que ser sacrificados siendo sanos, fuertes y jóvenes por que han pagado un precio muy alto y han tenido que sufrir el precio de la insensibilidad e irresponsabilidad humana, un perro no es el regalo de navidad ni del 14 de febrero cuando no se desea y no se tiene el tiempo para atenderlo, un perro es ternura, y es amor… por favor no lo tire a la calle a sufrir su suerte padeciendo hambre, sed, calor, frio y miedo incesante al vivir en desamparo y falto de amor. Ojalá que pronto seamos cómo Holanda, ya que es uno de los primeros países del mundo en declararse libre de perros callejeros, y lo logró de forma ética, sin recurrir al sacrificio masivo, esto fue posible gracias a una combinación de políticas públicas, leyes estrictas y una sociedad muy comprometida con el bienestar animal; El gobierno impulsó campañas de esterilización masiva y gratuita, lo que permitió controlar la sobrepoblación canina. Además, se implementaron leyes severas contra el maltrato y el abandono, incluyendo multas y una policía especializada en casos de crueldad animal, también se fomentó la adopción por encima de la compra de perros, incluso colocando impuestos a quienes optan por comprar en lugar de adoptar; A esto se sumaron campañas de concientización y educación desde edades tempranas, promoviendo una cultura de respeto hacia los animales. Gracias a estas medidas, hoy en día en Holanda no hay perros viviendo permanentemente en las calles. Si alguno se pierde o es abandonado, rápidamente es recogido, atendido y reubicado. El caso de Holanda demuestra que, con compromiso y políticas bien aplicadas, es posible eliminar la problemática de los perros callejeros de forma compasiva y efectiva. Cada vez que mis ojos ven perros callejeros, mi alma se desgarra y mi corazón se entristece, y muchas veces no he podido contener las lagrimas de tristeza que estos bellos e inocentes animales con su infinita ternura me estremecen, ojalá que muchos nos unamos para que cada día haya menos perros callejeros deambulando y sufriendo por el mundo y gracias a quienes están contribuyendo a su salvación; A continuación, una bella poesía alusiva a la temática de hoy:

"Calles de esperanza"

• Anónimo.

En las esquinas duerme el alma herida,

con ojos grandes de melancolía,

un perro callejero ve la vida

pasar sin que le ofrezcan compañía.

Sin dueño, sin correa, sin abrigo,

pero con corazón lleno de amor,

va caminando en busca de un amigo,

mendigando una caricia o un sabor.

Conoce cada piedra del camino,

la lluvia, el sol, la noche sin piedad,

más guarda en su mirar, como un destino,

la fiel ternura y pura lealtad.

Y sueña con un niño que lo abrace,

con un rincón de paz y de comida,

con un hogar donde por fin descanse

y pueda envejecer lleno de vida.

La cultura de un pueblo se mide por el respeto hacia los indefensos. (Gandhi)

FELIZ DOMINGO PARA TODOS.

COMUNICAR ES SERVIR

