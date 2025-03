Vida Campirana

BIENVENIDA PRIMAVERA -DÍA MUNDIAL FORESTAL -DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Muy activa será la semana que mañana inicia dentro del calendario agroecológico, ya que se conmemoran tres importantes fechas de las cuales he de tratar en el presente artículo.

PRIMAVERA

Estamos a escasos días de iniciar la más colorida de las estaciones y me refiero a la primavera.

El próximo jueves 20 de marzo en el hemisferio norte, dentro del que se encuentra nuestro país, estaremos viviendo el equinoccio de primavera. El Equinoccio es el momento del año en que el día tiene la misma duración que la noche en todos los lugares del planeta, de este modo el eje de la Tierra es perpendicular a los rayos del Sol; dentro de nuestras culturas ancestrales se vive este hecho mediante rituales donde se concentran multitudes vestidas de blanco para recibirlo, donde se recargan de energía mediante rituales con música y danzas prehispánicas, para dar la bienvenida a la primavera. Es costumbre también ofrendar a la madre tierra flores y semillas en un acto que simboliza el amor y el respeto para que la tierra siga siendo fértil, porque de ella emana la vida; el equinoccio simboliza también el inicio de la producción en el campo, que lo vemos con los campesinos que acaban de preparar sus tierras para iniciar el ciclo agrícola primavera-verano con la apertura de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco aquí en la región lagunera de Durango-Coahuila. De este interesante tema trataré la próxima semana, Dios mediante.

La primavera es la estación inicial del año, y aunque aún estamos ya en los últimos días de invierno, estamos a un paso de recibir a esta preciosa estación, en la que podemos admirar cómo ha ido cambiando el paisaje de manera paulatina, ya se ven las diferentes tonalidades de verde en los campos y la ciudad, y las flores silvestres, así como en los jardines con una alegoría de gran colorido, que van de tenues a muy encendidos; en el campo han hecho su esplendor las cactáceas y en la ciudad todos los cítricos hicieron explosión con sus flores de azahar y las plantas de flor como las buganvilias, los geranios, los rosales y toda la belleza de nuestras plantas han hecho de las suyas mostrando sus mejores flores en esto que parece haberse adelantado a la primavera, las mariposas, las abejas y las coloridas aves que nos alegran con sus bellos trinos que ya se han hecho presentes ante un radiante sol que ha dejado a un lado los grisáceos días del invierno que está por concluir; en sí, la primavera se parece también a la etapa de nuestra vida de manera figurada en la que se asemeja a los primeros inicios de nuestra formación, y es también la etapa en que junto con el verano las personas se encuentran en total belleza, facultades y plenitud.

DÍA MUNDIAL FORESTAL

El próximo viernes 21 de marzo se conmemora el Día Mundial Forestal o el Día Mundial De Los Bosques, el cual data desde el año 1971, proclamado por la ONU, tiene por objetivo la oportunidad de concienciarnos sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos, y de celebrar las diferentes maneras en las que los bosques nos mantienen y protegen, fomentan el desarrollo sostenible y mitigan el cambio climático, cabe hacer mención que cada región tiene su propio bosque o vegetación, por ejemplo, en esta Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, nuestra flora no es de pinos, sino es de Xerófilas, que son plantas que requieren poca agua como los nopales, las bisnagas, palmas yucas, aunque también tenemos matorrales, que son arbustos de plantas herbáceas que se desarrolla en regiones con climas secos y lluvias escasas, adaptándose a la aridez. ¡ESTOS SON NUESTROS BOSQUES!

Al respecto autoridades y grupos de ambientalistas celebraran con diferentes actos esta importante fecha; cabe hacer mención que aquí en nuestra Comarca Lagunera tenemos un importante lugar digno para conmemorar esta fecha y me refiero al Parque Estatal Cañón de Fernández, un lugar único, bello, majestuoso y que cumple el propósito de dar oxígeno y muchas otras bondades ecológicas a nuestra región; prepárese para que lo visite con su familia y conozca la belleza de nuestra región y que estas visitas se hagan con responsabilidad, no tirar basura, no encender fogatas y respetar las especies animales y vegetales que habitan en este paradisiaco lugar.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El sábado 22 del presente se celebra el Día Mundial del Agua el cual se conmemora desde 1993, este año bajo el lema "Salvemos Nuestros Glaciares". Los glaciares son esenciales para la vida: su agua de deshielo es vital para disponer de agua potable y para usos agrícolas, industriales y de producción de energía limpia, además de ser esencial para la salud de los ecosistemas.

El rápido derretimiento de los glaciares provoca que los flujos de agua se vuelvan inciertos, lo que acarrea profundas repercusiones como sequías, deslizamientos de tierra, crecidas y daño al ecosistema. Es indispensable adoptar estrategias locales para prolongar la existencia de los mismos y aprovecharlos de manera óptima. En este Día Mundial del Agua, debemos trabajar juntos para que la conservación de los glaciares se convierta en uno de los ejes de nuestros planes para hacer frente al cambio climático y a la crisis mundial del agua. Hoy en día millones de personas viven todavía en comunidades que no cuentan con agua potable, en las ciudades el agua escasea en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, en la fábrica y en los centros de producción agropecuaria luchan por sobrevivir y prosperar. Es lamentable darnos cuenta como la escasez de agua nos afecta a todos y como luchan ante circunstancias adversas para obtenerla los ciudadanos y también grupos marginados como mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros a los que se les recrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. El agua es vida y todo ser viviente dependemos de ella, es por lo tanto una gran responsabilidad preservar cada gota, porque de ella depende nuestra vida y es un deber ciudadano cuidar y no contaminar este preciado recurso, hagamos conciencia y fomentarlo en los niños ya que su futuro está en juego, pues el agua cada vez escasea más. ¡El agua es vida y salud y es nuestro deber cuidarla por nuestro propio bien!; Y como siempre para finalizar un pensamiento para reflexionar.

"El agua es la esencia de la vida, y no hay vida sin ella." Albert Szent-Györgyi.

"Comunicar es servir"