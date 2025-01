Durante la ola de frío extremo que se ha estado presentando en el país y gran parte del mundo, al respecto, invito a mis gentiles lectores de Vida Campirana a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para los animales y los cultivos, tomando en consideración que en la semana que está por iniciar, las temperaturas bajarán aún más drásticamente.

Con respecto a la protección de los animales, se recomienda alojarlos en refugios cerrados, secos y protegidos del viento, Incremente la cantidad de alimento para que puedan generar más energía y revise el agua para evitar que se congele. Coloque paja o viruta en el suelo de corrales o gallineros para aislarlos del frío. En animales domésticos, como perros y gatos, utilice ropa cálida y mantas, no permita que duerman al aire libre y para todos los animales, ya sea ganado o domésticos, es importante mantenerlos en observación frecuentemente para verificar su estado de salud y detectar oportunamente casos de hipotermia, como lo son temblores o letargo, y si es necesario, trasládelos a zonas más cálidas; Para los cultivos, utilice mantas térmicas, plásticos agrícolas o cobertores de tela para proteger las plantas, asegurándose de que estén bien sujetos para resistir el viento. Riegue el suelo antes de las heladas, ya que el suelo húmedo retiene mejor el calor, y aplique una capa de paja o composta alrededor de las raíces para conservar la temperatura. En zonas agrícolas, los sistemas de riego por aspersión pueden formar una capa de hielo que aísle las plantas del frío. Los invernaderos o túneles de plástico también son una opción eficaz, siempre ventilándolos durante el día para evitar la acumulación de humedad; Los productores agrícolas suelen también recurrir a realizar fogatas controladas entre los surcos de los cultivos para evitar pérdidas en los cultivos por heladas.

En el caso de las recomendaciones domésticas, es importante proteger las tuberías, envolverlas con periódicos y plásticos para que estas no se congelen y no puedan reventar, en caso de tener calefacción, revisar también los sistemas para que funcionen correctamente ante las inminentes bajas temperaturas. Con respecto al cuidado de jardines y árboles, es importante también regarlos antes de las heladas y los árboles y plantas, cubrirlos con periódico y plásticos para su protección, y descubrirlas cuando mejoren las condiciones del clima. Nosotros como personas, también debemos conservar la salud, abrigándonos de manera adecuada y alimentarnos correctamente preferentemente con alimentos cálidos y energéticos, no exponerse al aire y a las bajas temperaturas de manera innecesaria y ante el menor síntoma de enfermedad acudir inmediatamente al médico para su atención.

Como se mencionó en el artículo de la semana anterior, que le frío también tiene su lado bueno, pues acaba con plagas y microbios pero es bueno también que todos los seres vivos nos protejamos de las inclemencias del clima. A continuación una poesía anónima relacionada al frío que estamos sintiendo durante el presente invierno:

EL SUSURRO DEL INVIERNO.

En el susurro del viento helado,

la nieve danza, etérea y callada,

como un velo blanco, delicado,

que cubre la tierra adormecida y helada.

El aire corta, frío como un suspiro,

y en cada paso, cruje el suelo congelado.

Bajo el cielo gris, el silencio respiro,

mientras la escarcha decora el pasado.

Los árboles se visten de hielo y sombras,

y el frío abraza con su abrazo gélido,

pero en su silencio, el alma se asombra,

en la quietud de un mundo perdido, místico.

El invierno canta su canción distante,

en cada cristal, un reflejo vibrante.

Y aunque el frío se hunda en mis venas,

en su abrazo, hallo paz en las cadenas.

Cambiando de tema, les recuerdo que es importante tener considerada dentro de nuestras actividades, que en febrero que ya está próximo, es la poda de árboles frutales y de ornato, lo cual es muy importante para su formación, longevidad y buenos frutos. De este interesante tema, Dios mediante, trataré la próxima semana, ya que estamos a muy buen tiempo, porque febrero según los expertos, es el mes en el que recomiendan realizar la poda de formación de los árboles. Y como siempre al finalizar, una frase para reflexionar:

"El invierno puede enfriar la tierra, pero nunca el alma". Anónimo.

FELIZ DOMINGO PARA TODOS

COMUNICAR ES SERVIR