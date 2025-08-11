¡VALIOSA VICTORIA!

on una gran actuación de su arquero Carlos Acevedo, Santos Laguna se las ingenió para derrotar por la mínima diferencia (1-0) anoche a las Chivas, en un Estadio Corona que lució con más seguidores tapatíos.

El triunfo fue dramático para los locales, quienes salieron airosos del compromiso a pesar de terminar con 10 hombres, por la expulsión de Haret Ortega, mientras que el chileno Bruno Barticciotto, convirtió el penal en la primera parte, para el único gol del compromiso.

ACCIONES

La pelota fue disputada de manera intensa en todos los rincones de la cancha. Los laguneros bien plantados, evitaron a toda costa cualquier aproximación, obligando a los tapatíos a intentar disparos de larga distancia.

Una dura entrada sufrió Bruno Amione en la media cancha, por parte del "Piojo" Alvarado, quien previamente sufrió un resbalón, por lo que el silbante inmediatamente hizo la seña, que el choque fue accidental.

Al 15', vino el primer intento del Rebaño Sagrado, por parte de su lateral, Bryan "El Cotorro" González, con un zurdazo que se fue cruzado del arco defendido por Carlos Acevedo. Tres minutos después, vino la respuesta santista por parte de Barticciotto, quien ingresó por derecha, pero el chileno no encontró a nadie en el área.

En el minuto 26, Daniel Aguirre empujó por la espalda a Ramiro Sordo dentro del área. En primera instancia, el silbante Ismael López no señaló nada. Pero el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada y decretara la pena máxima.

Barticciootto tomó la pelota y al 28', se encargó de anotar desde los once pasos, con ciertos apuros, debido al lance del "Tala" Rangel, que adivinó y hasta hizo contacto, pero no pudo evitar el gol.

Ya con el tiempo cumplido, previo a irse a los vestidores, los visitantes tuvieron un par de aproximaciones. Primero, por conducto de Gilberto Sepúlveda, con un riflazo que pasó cerca del arco y estremeció las redes, ilusionando a la gran cantidad de seguidores rojiblancos, que superaron a los verdiblancos en el TSM.

Casi en la última, un disparo del capitán Luis Romo, fue rechazado por Javier Güemez, lanzándose de forma poca ortodoxa para evitar que terminara la otrora de gajos, al fondo de las redes.

Para el complemento, Alan Pulido tuvo la primera en los instantes iniciales, pero voló su disparo. Minutos después, en una segunda jugada tras el cobro de un tiro de esquina, Romo se perdió una clara en el área chica.

Los Guerreros apostaron por el contragolpe y casi cristalizan un latigazo, que comenzó con un cabezazo de "Barti", que prolongó a Sordo, quien en los linderos del área optó por jalar del gatillo, en lugar de ceder al recién ingresado Cristian Dájome, quien venía por el otro lado. El balón llegó muy fácil a los guantes del arquero tapatío.

Cuando restaban 20 minutos para el final del partido, el nazareno marcó un penal a favor del Guadalajara, en un jalón que dio el español Fran Villalba sobre Aguirre. Pero apareció la figura de Acevedo, para detener el disparo desde el manchón, muy anunciado de Pulido.

El juvenil Santiago Sandoval de las Chivas, ingresó de manera revolucionada, dejando sembrados a los verdiblancos. En el 76', hizo una gran jugada individual, disparando al ángulo, pero Acevedo estuvo atento, para mandar a córner.

En plena recta final, los laguneros se quedaron con un elemento menos, tras la doble amonestación de Haret Ortega, quien junto con el colombiano Balanta, impidieron cualquier aproximación aérea.

Las últimas para los visitantes, quienes tenían en la cancha un elemento más, fue en los botines de Hugo Camberos, quien también ingresó de cambio. Primero, se internó por izquierda para sacar obús a primer poste que Acevedo mandó a tiro de esquina.

Después, le cayó un rechace en la jugada siguiente del córner, pero la pelota se abrió de manera dramática del arco santista. Con el triunfo, los de la Comarca llegaron a 6 puntos y en su próximo compromiso, visitarán el sábado al Cruz Azul, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital del país.