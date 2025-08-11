Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Carlos Acevedo

Faitelson postula a Carlos Acevedo para la Selección Mexicana tras su brillante actuación

Tras una destacada actuación en el Apertura 2025, el portero de Santos Laguna se perfila como opción para el Tri

Faitelson postula a Carlos Acevedo para la Selección Mexicana tras su brillante actuación

Faitelson postula a Carlos Acevedo para la Selección Mexicana tras su brillante actuación

En la fecha 4 del Apertura 2025, Santos Laguna logró su segunda victoria gracias a la destacada actuación de Carlos Acevedo bajo los tres palos, especialmente en el duelo frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. El arquero originario de Torreón, Coahuila, se consolidó como figura al detener un penalti ejecutado por Alan Pulido, manteniendo su portería imbatida.

Tras el partido, el reconocido comentarista David Faitelson utilizó su cuenta de X para postular a Acevedo como opción para la Selección Mexicana:

El rendimiento del guardameta de 29 años fue sobresaliente, con dos atajadas decisivas además de la parada desde los 11 pasos.



Según Sofascore, Acevedo recibió una calificación de 8.0, la más alta del encuentro, gracias a su seguridad en el arco y buena distribución: completó un 44% de pases precisos, realizó 12 pases largos acertados de 33 intentos, tuvo 44 toques y un despeje importante.



Durante el Apertura 2025, Acevedo ha sido el titular indiscutible en los cuatro partidos iniciales, acumulando dos porterías a cero y recibiendo cinco goles en total. Su mejor desempeño fue justamente contra Chivas, mientras que ante Puebla tuvo su partido menos brillante con una calificación de 6.4.


En la reciente Leagues Cup, Acevedo fue titular en dos de los tres encuentros, ausentándose por expulsión en uno. A pesar de haber recibido goles en los partidos contra Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapids, su rendimiento fue sólido, logrando superar la calificación de 7.0 en ambos duelos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Carlos Acevedo Santos Laguna Selección Mexicana David Faitelson

               


Faitelson postula a Carlos Acevedo para la Selección Mexicana tras su brillante actuación


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
