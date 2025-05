Tres plantas para ahuyentar a la araña violinista

Durante la ola de calor que afecta a distintas regiones de México, la actividad de la araña violinista tiende a incrementarse dentro de los hogares.

Este arácnido, conocido por esconderse en lugares oscuros y poco transitados, como clósets, detrás de muebles o en esquinas, representa un riesgo real para la salud debido a la potencia de su veneno.

Para quienes buscan una solución natural y efectiva, el uso de ciertas plantas aromáticas puede marcar la diferencia. La lavanda, la menta y el eucalipto no solo decoran y perfuman el ambiente, sino que también funcionan como repelentes naturales contra la araña violinista.

Estas plantas desprenden aceites esenciales que resultan desagradables y desorientadores para estos animales, lo que las mantiene alejadas de los espacios donde se encuentran presentes.

La lavanda, por ejemplo, tiene un olor floral intenso que, aunque agradable para los humanos, perturba a las arañas. Puede utilizarse tanto en macetas como en forma de ramos secos colocados en armarios o rincones oscuros.

La menta, con su característico aroma mentolado, también actúa como un potente disuasivo, mientras que el eucalipto, conocido por su fragancia penetrante, es ideal para dispersar el olor por toda la casa, ya sea en macetas o bolsitas aromáticas, esto de acuerdo con la UNAM.

Además de las plantas principales, existen otras opciones naturales que pueden reforzar la protección contra estos arácnidos.

El limón, por ejemplo, es otro repelente común; su aroma cítrico también incomoda a las arañas. Por otro lado, preparar una solución casera con ajo triturado y agua para rociar esquinas y zonas propensas a ser refugio de insectos puede ayudar a mantenerlas lejos.

Otra alternativa es el uso de ácido bórico, un polvo que puede aplicarse en grietas, detrás de los muebles o zonas con poca ventilación, aunque debe utilizarse con precaución, especialmente si hay niños o mascotas en casa.

Es importante tener presente que la araña violinista (Loxosceles) no ataca si no se siente amenazada. No obstante, su mordedura puede causar síntomas graves, como dolor intenso, enrojecimiento, fiebre, náuseas y necrosis del tejido, por lo que actuar con rapidez en caso de accidente es vital. En México, se dispone del antiveneno o suero antiloxosceles, el cual puede aplicarse en centros de salud para contrarrestar los efectos del veneno.

Aunque comúnmente se asocia su presencia con la temporada de lluvias, este tipo de arañas puede encontrarse activa durante todo el año, sobre todo en lugares cálidos y mal ventilados. Por eso, mantener una buena limpieza, revisar rincones con poca luz y usar plantas naturales como medida preventiva resulta no solo ecológico, sino también efectivo y accesible.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa estudiando métodos de prevención, y aunque no existe un método infalible, la evidencia sugiere que ciertos aromas naturales ayudan a reducir la probabilidad de encuentros con estos arácnidos peligrosos.

