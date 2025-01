Tras detención de exconsejero de Asuntos Jurídicos Gobernador de Durango mandó mensaje a funcionarios

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, mandó un mensaje a funcionarios de la anterior administración estatal pero también a los de su gobierno tras la detención del exconsejero de Asuntos Jurídicos Gobernador de Durango.

"El mensaje no es solamente para los que ya no están sino para los de ahorita, que hay cero impunidad. Durango ya no aguanta que haya corrupción en sus gobiernos. No aguanta Durango otro sexenio de corrupción. La verdad nos dejaron un sexenio complejo. Estamos echándole muchas ganas, ya tenemos el barco estable. Nos ha costado mucho trabajo. Ojalá que la gente lo valore", dijo el gobernador.

Como se informó anteriormente, la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED), llevó a cabo la detención de Galdino N, extitular de la Consejería general de asuntos jurídicos de Gobierno del Estado de Durango en la administración del exgobernador, José Rosas Aispuro Torres, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Peculado y Abandono del Servicio Público.

El agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Corrupción solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada y ejecutada en cumplimiento a los procedimientos legales respectivos.

De acuerdo con las investigaciones, los delitos atribuidos a Galdino N habrían sido cometidos durante su gestión como consejero jurídico durante la administración 2016-2022, en agravio al patrimonio del Estado de Durango, afectando de esta forma las finanzas públicas y el funcionamiento debido de las instituciones del poder Ejecutivo.

"La Fiscalía Anticorrupción está haciendo su trabajo, yo les dije que yo desde el primer momento iba a meter las carpetas que estaban en mi poder porque si no yo era cómplice de todo eso. Ya lo que haga la Fiscalía es trabajo de ellos, lo único que les puedo decir es que llegó una orden también de Nayarit. Se lo quieren llevar a Nayarit porque tiene delitos en Nayarit y lo que me dice la Fiscalía es que ya le dijo que primero cumpla en Durango y luego en cuanto cumpla lo de Durango van a estar ahí los de Nayarit para podérselo llevar y que pague los delitos que tiene en Nayarit. A ver si no sale en otros estados", dijo el mandatario,

Tras su detención, Galdino N fue trasladado e internado en el Centro de Reinserción Social No. 1 y puesto a disposición del Juez de la causa, quien determinará su situación jurídica en los términos y plazos establecidos en el procedimiento penal.

Los delitos de Peculado y Abandono del Servicio Público se encuentran previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 339 fracción I y 330 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango.

A la persona detenida se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Qué es el delito de peculado?

El peculado es la apropiación o desviación del destino de los recursos, que pertenecen al Estado, por las personas responsables de su manejo y custodia. Se puede presentar también independientemente de que la persona servidora pública o el particular obtengan o no una utilidad para sí mismos o para terceros

El Abandono del Servicio Público consiste en dejar de forma total del puesto de trabajo encomendado al funcionario, generalmente por tiempo indeterminado, sin motivo alguno que lo justifique.