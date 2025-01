'Exconsejero detenido de Aispuro Torres podría enfrentar otros procesos'

Galdino "N", exconsejero jurídico durante la pasada administración estatal, podría estar involucrado en otras investigaciones relacionadas con corrupción, tanto en Durango como en otro estado, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

"Yo les he compartido que lo que hicimos lo hicimos desde un inicio, que no me iba a frenar en estos temas. La Fiscalía Anticorrupción está haciendo su trabajo y lo que sí me enteré ayer por la tarde es que, en cuanto se conoció la detención de esta persona, llegó otra orden de aprehensión de Nayarit en contra de él. Nos están pidiendo colaboración para que pueda ser trasladado para allá, aparentemente por malos actos también como abogado en esa zona", reveló el gobernador.

Sin embargo, Villegas Villarreal precisó que primero se deberán resolver los procesos pendientes en Durango antes de que Galdino "N" sea trasladado a Nayarit.

El gobernador también destacó que se debe investigar el tema de los mil laudos perdidos durante la pasada administración, lo que calificó como inverosímil. "Ahí hay mano negra, entonces espero que, ahora que está detenido, pueda decirnos la verdad", comentó.

Además, mencionó que se deben investigar posibles casos de corrupción relacionados con remesas y con el Infonavit.Adelantó que el miércoles próximo, personal de la Fiscalía General de la República estará en Durango para reunirse con la Contralora, en vista de la posibilidad de abrir nuevas carpetas de investigación sobre las denuncias que se realizaron en su momento.