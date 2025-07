Trabajadores de la Salud piden recontratación ante incumplimiento del IMSS-Bienestar

La Secretaría de Salud de Coahuila ha recibido al menos 20 casos de trabajadores originarios de La Laguna que piden ser recontratados, luego de que el Gobierno federal, a través del IMSS-Bienestar, no les ha cumplido su basificación; esto a más de un año de que se fueron a laborar a estados del país que sí aceptaron la federalización del sistema de salud.

La Federación, les ofreció reubicarse y tendrían asegurado un espacio y una base; el 24 de abril de 2024, el único requisito que les solicitaron para su cambio, fue una copia de la credencial de elector, donde anexaron por escrito lo siguiente: "Acepto reubicación al estado de Sinaloa, al Hospital General de Mazatlán, Sinaloa. 24.04.2024…".

En la misma hoja, agregaron dos números de teléfonos personales, su nombre y firma.

"He recibido a personas que se fueron a otros estados solicitando regresar al estado de Coahuila, porque Coahuila todavía no está adherido. Pero el problema ahí, es de que firmaron una carta para otro estado, entonces nosotros como estado de Coahuila, hacemos nuestras acciones a ver si se pueden regresar, pero ya están en otro estado. Yo no puedo quitarles a otro estado cuando ya hay una firma de ellos", dijo.

Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud del Estado, agregó que renunciar a los contratos eventuales que tenían en Coahuila para mudarse a otras entidades del país fue una decisión personal.

"A ellos les ofrecieron, les gustó el ofrecimiento y se fueron. Hemos recibido aproximadamente más de 20 casos en diferentes estados de la República, en Mazatlán (Sinaloa), San Luis Potosí, Tampico, se fueron para allá, pero fue una decisión propia", expuso.

El funcionario, añadió que también es un tema presupuestal, pues al firmar como trabajadores de la salud, las percepciones salariales se pasaron a esas entidades federativas.

Cabe mencionar que hay personal de salud en el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, que en mayo pasado entregaron un oficio en Torreón a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedirle que atendiera la situación, pues están sin certeza laboral.

El secretario comentó que en la actualidad, hay alrededor de 442 trabajadores de la salud que tienen contratos eventuales en Coahuila, como parte del esquema federal del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), mismo que tiene vigencia durante todo este ejercicio fiscal 2025.

Mientras tanto, Aguirre Vázquez dijo que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, continúa con las negociaciones ante la Federación, para decidir si la entidad acepta o no la federalización del sistema de salud, priorizando la atención digna y de calidad a la población, incluido el abasto de insumos y medicamentos.

Agregó que en Coahuila hay un surtimiento de más del 85% mientras que en otros estados del país donde firmaron la adhesión al IMSS-Bienestar, se registra hasta un 20%, motivo por el cual se ha generado un descontento.