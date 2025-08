Tormenta en Monclova deja apagones, daños eléctricos y afecta a comercios

Las fuertes descargas eléctricas registradas durante la tormenta del sábado en Monclova provocaron apagones que afectaron a múltiples sectores residenciales, dañaron equipos eléctricos en viviendas particulares y motivaron que varias familias tuvieran que hospedarse en hoteles locales, informó Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la CANACO Monclova.

Los cortes de energía eléctrica interrumpieron también los sistemas digitales de cobro y conectividad. “Estamos en un mundo digitalizado en el que, si no hay luz, no hay opciones bancarias, no hay internet. Si llegan al hotel no puedes cobrar con tarjeta ni hacer transferencias”, explicó.

De la Garza señaló que las sobrecargas eléctricas quemaron tarjetas electrónicas de minisplits, fusibles y otros componentes. “Nos cayeron algunas habitaciones de gente que, por estas fallas, no podía dormir en su casa por el bochorno y el calor”, comentó.

Subrayó que la red de distribución eléctrica mostró vulnerabilidad ante las condiciones climáticas. “Las descargas fueron bastante fuertes. Hubo reportes en redes sociales donde inclusive reventaron conexiones en los postes de luz”, declaró.

Añadió que cuando se presentan lluvias intensas en Monclova, la ciudad no está preparada para recibirlas. “Somos una zona en la que llueve poco, pero cuando llueve mucho, no estamos listos. Se inundaron casas, se mojaron interiores y hubo afectaciones en electrodomésticos como refrigeradores o televisores”.

El empresario turístico indicó que las altas temperaturas y el elevado consumo energético durante el verano complican aún más la situación para los negocios que dependen del aire acondicionado, como hoteles y restaurantes.

Explicó que aunque no haya clientes en el local, los comercios deben tener el sistema de climatización prendido durante todo el horario de servicio, lo que dispara los gastos por el consumo de energía.