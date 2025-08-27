Todo lo que sabemos del tiroteo en escuela católica de Minneapolis

La mañana del miércoles 27 de agosto comenzó como cualquier otra en la Annunciation Catholic School de Minneapolis. Pero a las 8:00, un hombre vestido de negro ingresó al recinto con un rifle y abrió fuego, interrumpiendo una misa escolar. El saldo fue devastador: al menos 20 personas heridas, entre ellas varios niños, y dos víctimas fatales confirmadas por las autoridades locales.

El agresor fue neutralizado en el lugar, y según fuentes oficiales, ya no existe una amenaza activa. Sin embargo, el impacto emocional y social del tiroteo sigue latente en la comunidad educativa y en toda la ciudad.

¿Quién era el atacante y qué motivó el tiroteo?

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del agresor ni los motivos detrás del ataque. Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre vestido completamente de negro, armado con un rifle semiautomático. El FBI, junto con la policía local y otras agencias federales, continúa investigando el caso.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho como “un acto horrendo de violencia” y pidió oraciones por los niños y docentes afectados. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que fue informado de inmediato y destacó la rápida respuesta de las fuerzas federales.

Reacciones y medidas de emergencia

Tras el tiroteo, se activaron protocolos de evacuación en la escuela y zonas aledañas. Padres, alumnos y personal fueron trasladados a una zona de reunificación, mientras los equipos médicos atendían a los heridos. El hospital Children’s Minnesota confirmó el ingreso de al menos cinco menores con lesiones de diversa gravedad.

La senadora Amy Klobuchar expresó su solidaridad con las víctimas y exigió medidas concretas para prevenir futuros ataques en espacios educativos. La comunidad local, por su parte, organizó vigilias y cadenas de oración en apoyo a las familias afectadas.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El tiroteo ocurrió durante la primera semana de clases, en una jornada que incluía una misa escolar. La escuela, fundada en 1923, alberga estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. El ataque se produjo justo cuando los niños ingresaban al recinto, lo que aumentó el nivel de caos y pánico entre los presentes.

Aunque el agresor fue abatido, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se procesan pruebas y se recogen testimonios. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el perfil del atacante y sus posibles motivaciones.

Minneapolis no es ajena a la violencia armada, pero este tiroteo en una escuela católica ha generado una ola de indignación y temor. En menos de 24 horas, se reportaron otros tres incidentes con armas en la ciudad, lo que ha llevado a reforzar la seguridad en centros educativos y espacios públicos.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas y exige acciones concretas para evitar que hechos como este se repitan. El dolor es profundo, pero también lo es la necesidad de justicia y prevención.