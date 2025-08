Toda su 'tiznadera' me tiene sin mayor cuidado: Adán Augusto debate sobre su exsecretario de Seguridad

El senador Adán Augusto, coordinador de la bancada de Morena y exgobernador de Tabasco, tomó la tribuna de la Comisión Permanente para responder a los señalamientos en su contra por su exsecretario de Seguridad prófugo, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder criminal de “La Barredora”.

Adán Augusto así rompió el silencio que había mantenido de su relación con su exsecretario y de los limitados comentarios que había ofrecido al respecto, entre ellos el no haber sospechado de este, como declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva .

"Yo no necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal, toda mi vida desde el ejercicio de mi profesión como abogado e incluso en algunas dos ocasiones, durante el desempeño como senador de la República o cuando fui gobernador, acudí a citatorios de diversas autoridades".

El morenista manifestó que hoy enfrenta "la frustración de una oposición que no acaba de entender que va para largo, es un México que ustedes prácticamente habían sepultado, ya no van a regresar".

Declaró que en el momento que haya un citatorio acudirá, "no necesito de fuero". Sostuvo que no le asusta ninguna investigación y que la rendición de cuentas siempre ha sido una constante en su vida.

El exgobernador manifestó que sus compañeros de la Permanente "toman como una denuncia o versiones de algunos medios o de pseudoperiodistas o de pseduocolumnistas... a mí la verdad eso no me preocupa".

Aseguró que le preocupa seguir rindiendo cuentas a los mexicanos y señaló a sus compañeros legisladores que "les consta" las condiciones que recibió a Tabasco, "era una crisis social, económica, política y de seguridad".

Adán Augusto reiteró que enfrentó la crisis de seguridad y al terminar su mandato, en agosto de 2021, cuando fue llamado por el expresidente López Obrador a ser su secretario de Gobernación, les informó a los tabasqueños cómo recibió el estado y cómo lo dejaba.

"En todos los delitos hubo una baja significativa", dijo.

Negó que hubiera nombrado a Bermúdez Requena pese a que ya tenía señalamientos en su contra, "nada más alejado de la realidad, mienten...yo de entrada ratifique al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno, quien estuvo 3-4 meses al frente, presentó su renuncia y nombre a alguien que había sido fiscal... yo lo nombré en diciembre de 2019"

Volvió a su versión con Gómez Leyva, afirmando que no tuvo algún indicio o sospecha durante el ejercicio de su gobierno "No me da vergüenza decirlo".

Al cerrar su primera participación, Adán Augusto recordó el dicho usado por el expresidente López Obrador, de que “la calumnia cuando no mancha, tizna” y declaró “En este caso, toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”

Toda su 'tiznadera' me tiene sin mayor cuidado: Adán Augusto debate sobre su exsecretario de Seguridad