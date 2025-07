Reportera confronta a Sheinbaum sobre caso de exsecretario de Seguridad de Tabasco

Sin el fiscal Alejandro Gertz Manero para responder a detalle sobre la investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue como la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su conferencia de prensa, donde se abordó el tema del crimen en el país.

El titular de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, evitó responder si la información contra Bermúdez Requena se obtuvo mediante una orden judicial y si de oficio no se debió de perseguir el caso contra el exsecretario.

Al ser cuestionada la presidenta, esta manifestó que el fiscal acude cada mes, pese haber dicho ella la semana anterior que se informaría del caso.

Durante la conferencia mañanera, una reportera confrontó a Sheinbaum sobre las faltas del exgobernador Adán Augusto de nombrar a Bermúdez Requena en el cargo.

La presidenta reiteró que la investigación formal se inició tras cambios en los mandos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Tabasco, una vez que tuvo sustento "tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación".

Se cuestionó a Sheinbaum sobre los dichos de Adán Augusto, quien dijo conocer a Bermúdez Requena y por eso lo nombró secretario , tanto en el sentido de si fue por omisión o complicidad, el que el exfuncionario hoy prófugo llegara y se mantuviera en el cargo.

"No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no, la Fiscalía en este caso del Estado y si es requerida la Fiscalía General de la República, pues tiene que hacer las investigaciones y en todo caso de surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no", respondió Sheinbaum.