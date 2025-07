The Sandman en Netflix

The Sandman fue una de las grandes apuestas de Netflix por su elenco, dirección y propuesta visual pero luego de tres años de incertidumbre, muchos creían que no habría una nueva temporada, no obstante la plataforma sorprendió con una segunda temporada dividida en dos volúmenes.

Aun así, su regreso estuvo marcado por la polémica en torno a su creador Neil Gaiman.

¿Por qué casi no sale la segunda temporada The Sandman?

Después de su exitoso estreno en 2022, The Sandman parecía destinada a ser una de las series insignia de Netflix y aunque el público recibió bien la serie, la renovación para una segunda temporada no fue inmediata, ya que esta decisión se vio afectada por factores externos al elenco.

Uno de los principales fue la controversia en torno a Neil Gaiman, creador del cómic original y figura involucrada en la producción, ya que durante el rodaje de la segunda temporada, cinco mujeres lo denunciaron públicamente por abuso a través de un podcast, y posteriormente otras cuatro compartieron testimonios similares en un reportaje.

La polémica afectó el ambiente alrededor de la serie y generó dudas sobre su continuidad y según David S. Goyer, co creador de la adaptación, Netflix se enfrentó entre sí cancelar el proyecto en el que cientos de personas ya habían trabajado durante años o seguir adelante, finalmente se optó por completar y lanzar la temporada, aunque con un perfil bajo y sin promoción oficial. Falta otro conector o reescribir la frase para que se entienda.

¿De qué trata The Sandman?

Basada en una exitosa saga literaria, la serie narra la historia de como Lord Morfeo, o también conocido como Sueño de los eternos es capturado y encerrado por un siglo, luego de obtener su libertad se da cuenta que su reino necesita ser salvado por lo que emprende un viaje para recuperar los objetos donde su poder está retenido.

Netflix decidió dividir la temporada en dos volúmenes donde el primer volumen, compuesto por seis episodios, se estrenó el 3 de julio mientras que el segundo volumen, con cinco episodios más, llegó el 24 de julio, marcando el final de la serie.

Según información de IMDb, aún podría estrenarse un episodio adicional el 31 de julio, lo que cerraría definitivamente la historia de The Sandman en Netflix.