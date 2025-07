Llega el 'poder de Los Cuatro Fantásticos a los cines de La Laguna

“La familia es conectar con algo más grande que uno mismo”, dice “Sue Storm” (Vanessa Kirby) en una de las escenas de la película The Fantastic Four: First Steps. Y sí, tiene mucha razón.

La familia será el eje principal de la nueva película de los Cuatro Fantásticos que llegará hoy a las salas laguneras a través de múltiples funciones que comenzarán alrededor de las 12:00 del día.

La venta de boletos para hoy y los siguientes días va muy bien, por lo que se espera una gran afluencia en los complejos de la Comarca, aunado a que también figuran en cartelera Superman o Los Pitufos.

“Hombre Elástico”, ‘La Mole”, “Antorcha Humana” y “Mujer Invisible” vuelven a la acción luego del fracaso de la cinta de 2015 y de que Marvel los olvidara por las disputas con Fox, mismas que terminaron luego de que Disney comprara la “casa” de los “Vengadores” y luego la de los “Simpson” incrementando aún más su emporio.

Además de Vanesa figuran el famoso robot H.E.R.B.I.E. y Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn como “Mister Fantástico”, “La Mole” y “Johnny Storm”, respectivamente.

Hasta el día de ayer, la película ha recibido comentarios, en su mayoría positivos, de parte de la crítica, elogiando la labor de Kirby como “Invisible Woman”. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de 87 sobre 100.

Con una estética similar a la de los cómics, al igual que hizo James Gunn con Superman, arriba este filme dirigido por Matt Shakman (WandaVision).

En la trama, en un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos presenta al primer equipo familiar de Marvel, cuyos miembros enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado “Galactus” (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, “Silver Surfer” (Julia Garner).

Debut. Esta es la primera portada de los “Cuatro Fantásticos” en los cómics.

Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

Recién, USA Today dio a conocer que también aparecerá el villano “Hombre Topo”, popular en cómics y series animadas de los Fantastic Four. El encargado de traerlo al mundo de acción real es Paul Walter Hauser.

“Mister Fantástico”, “Mujer Invisible”, “Antorcha Humana” y “La Mole”, quienes no son otros, sino “Reed Richards”, “Sue Storm”, “Johnny Storm” y “Ben Grimm”, irrumpieron en las historietas en 1961.

El equipo debutó en The Fantastic Four número uno en noviembre de dicho año, ofreciendo nuevos enfoques en el mundo de los cómics.

Los Cuatro Fantásticos fueron creados por Stan Lee y el escritor, editor y artista Jack Kirby, quien desarrolló un enfoque de colaboración al crear historias en papel con este título que usaría a partir de entonces.

Dicho proyecto serviría también para mostrar el talento de creadores de cómics como Roy Thomas, John Buscema, George Pérez, John Byrne, Steve Englehart, Walt Simonson y Tom DeFalco.

A partir de su introducción original en 1961, los superhéroes han sido retratados como una familia algo disfuncional, pero que siempre se mantiene unida.

“La principal diferencia entre Los Cuatro Fantásticos y los demás equipos de héroes es el hecho de que son una familia y ahí dentro tenemos distintos tipos de relaciones: esposo/esposa, hermano/hermana, hermano/hermano, y a Reed como figura paterna. “Otra diferencia es la falta de identidad secreta, ya que son exploradores más que un grupo de superhéroes como tal y ese detalle los hace más propensos a recibir historias influenciadas por la ciencia ficción”, dijo a El Siglo de Torreón el experto en cómics lagunero Eduardo del Callejo, conocido como “El Espartano”.

Eduardo coincide con otros conocedores de Marvel en que “Mister Fantástico” y sus compañeros impulsaron el futuro del fallecido Stan Lee.

“Los Cuatro Fantásticos’ fueron los responsables de que Stan Lee continuara su carrera de escritor de cómics; el universo Marvel realmente inicia gracias a la familia fantástica, eso ya es un buen aporte; además de eso, tras el éxito obtenido, los creadores obtuvieron más libertad creativa”, relató.

Enfrentan retos

Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn encarnan a “Mujer Invisible”, “Mister Fantástico”, “°La Mole” y “Johnny Storm”, respectivamente.

Los actores han dado varias entrevistas a la prensa internacional acerca del filme que, por supuesto, los tiene muy entusiasmados.

En entrevista con Entertainment Weekly, Pascal mencionó que este personaje implica bastantes retos por las expectativas que tienen los fanáticos.

“Quieres hacer feliz a la gente, especialmente si es algo muy conocido y con expectativas particulares, porque quieres que esas expectativas se cumplan. También quieres ser auténtico contigo mismo para que pueda ser lo mejor posible para cualquiera que desee entretenerse con una historia y viajar con nosotros a este mundo”.

Por su parte, Kirby explicó que jamás había hecho una película tan surrealista.

“Es bastante surrealista. Me encanta. Amo los cómics y es para mí un honor darle vida a ‘Sue Storm’. Me encantan Ebon, Joe y Pedro. La pasamos muy bien durante el rodaje ”, mencionó la actriz británica.