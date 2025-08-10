¿Te pueden despedir si te ‘cachan’ en busca de otro trabajo? Esto dice la LFT 

¿Cuántas veces has pensado en cambiarte de trabajo en el último año? Probablemente haya sido más de una.

Sin importar la razón por la que deseas encontrar otro empleo, una vez iniciada la búsqueda surge la inquietud sobre qué pasaría si en tu actual trabajo te descubren buscando una nueva oportunidad, ¿podrían despedirte?

¿Me pueden despedir por buscar otro empleo?

Si te preocupan las repercusiones que podría haber si el jefe o la empresa descubren que un empleado está activamente buscando otro trabajo, es crucial que conozcas que la ley en México protege la privacidad del trabajador, pero existen condiciones que debes tener en cuenta.

Buscar una alternativa laboral mientras se está empleado no es, en sí mismo, una infracción grave que justifique un despido. La legislación laboral no considera esta acción como una causa de rescisión de contrato. La búsqueda de empleo forma parte de la vida privada y profesional del trabajador, una esfera constitucionalmente inviolable, explican en el blog de Sánchez Guardiola Buffet de Abogados.

El problema radica en la forma en que se realiza la búsqueda. Si un empleado utiliza los recursos de la empresa, como la computadora, el teléfono o el correo electrónico corporativo, para fines personales, como contestar llamadas para entrevistas o enviar currículums, la situación cambia.

En este caso, el uso indebido de los recursos empresariales sí puede ser un motivo de despido, aunque no por el hecho de buscar empleo, sino por el incumplimiento de las políticas de la empresa sobre el uso de sus herramientas.

Es importante señalar que las empresas no pueden, en teoría, instalar sistemas de espionaje o vigilar la actividad de sus empleados en sus ordenadores o comunicaciones sin permiso explícito, ya que esto viola la privacidad.

Si una compañía descubre que un empleado busca otro trabajo a través de medios ilegales, no puede utilizar ese motivo para despedirlo. Sin embargo, podría usar otras razones justificadas, sin aludir a la búsqueda de empleo, para rescindir el contrato.

¿Por qué motivos pueden despedirte, según la LFT?

De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en México, un patrón puede rescindir un contrato sin incurrir en responsabilidad en estos casos:

Engaño al patrón, cuando el trabajador presenta referencias o certificados falsos sobre su capacidad o aptitudes.

cuando el trabajador presenta referencias o certificados falsos sobre su capacidad o aptitudes. Faltas de probidad u honradez , es decir, que el trabajador cometa actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón, sus familiares o el personal administrativo o directivo de la empresa.

, es decir, que el trabajador cometa actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón, sus familiares o el personal administrativo o directivo de la empresa. Actos inmorales o de hostigamiento en el lugar de trabajo.

en el lugar de trabajo. Daños intencionales a la empresa; los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas u otros objetos relacionados con el trabajo.

los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas u otros objetos relacionados con el trabajo. Daños negligentes sin dolo , que resulten en daños a la empresa.

, que resulten en daños a la empresa. Faltas de asistencia injustificadas si se acumulan más de tres en un periodo de 30 días.

si se acumulan más de tres en un periodo de 30 días. Desobedecer al patrón o sus representantes sin causa justificada.

o sus representantes sin causa justificada. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones de manera reiterada.

en el cumplimiento de sus funciones de manera reiterada. Divulgar los secretos de la empresa o asuntos de carácter reservado.

o asuntos de carácter reservado. Presentarse al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, ya que el trabajador debe acudir en condiciones óptimas para realizar sus labores.

