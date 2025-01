¡Te mintieron! Las mujeres no liberan óvulos cada mes

Al hablar de la reproducción femenina indudablemente aparecen términos como 'óvulos'. Sin embargo, a menudo se utiliza para referirse erróneamente a las células sexuales femeninas no fecundadas, cuyo adecuado nombre es ovocitos u oocitos, y no óvulos. Pero entonces ¿qué son exactamente?

En síntesis, los ovocitos son una de las fases tempranas de lo que se convertirá en un óvulo, según la Clínica Universidad de Navarra (CUN). No obstante, para llegar a ese punto se requiere de un proceso complejo que comienza desde la gestación llamado ovogénesis, que es el proceso de desarrollo de los ovocitos y que explica cómo es que esto ocurre.

¿Cómo se forman los óvulos?

Como se mencionó, se trata de un proceso complejo que comienza desde antes de nacer. El sitio de Reproducción Asistida ORG detalla que, durante la gestación, las células germinales primordiales femeninas llamadas ovogonias migran por varios tejidos hasta alojarse en las gónadas, que son los órganos que generan los gametos o células sexuales. En las mujeres las gónadas son los ovarios, mientras que en los hombres son los testículos.

La ovogonia es la forma más inmadura de un óvulo. Una vez que las ovogonias llegan a los ovarios del feto, cada una se divide para producir dos células hijas idénticas (mitosis), de esta forma el número de ovogonias aumenta hasta alcanzar alrededor de siete millones, explica el libro Biología del desarrollo. Cuaderno de trabajo de Norberto López Serna.

De manera paulatina, las ovogonias dejan de dividirse y se convierten en ovocitos primarios. Cuando se alcanza la pubertad, los ovocitos primarios aumentan de tamaño "bajo la influencia de hormonas como la hormona folículo estimulante (FSH)" y se vuelven a dividir mediante un proceso meiótico que da lugar a los ovocitos secundarios y a pequeñas células que lo acompañan, llamadas primer corpúsculo polar, señala la CUN.

En "cada ciclo menstrual, varios ovocitos primarios se activan para continuar su desarrollo, aunque típicamente solo uno alcanza la madurez completa y es liberado durante la ovulación, este proceso de denomina selección folicular", agrega la CUN. El ovocito secundario que resulta (ahora en metafase II de la meiosis) se expulsa del ovario a través del proceso de ovulación.

Para que un ovocito secundario continúe dividiéndose y evolucione a un óvulo, requiere ser fecundado por un espermatozoide, ya que el óvulo solamente es formado cuando tiene lugar la fecundación de un ovocito secundario en metafase II. Así lo detalla el el capítulo cinco del libro de Biología del desarrollo, donde menciona que "la fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario", no con un óvulo.

Si un ovocito secundario no es fecundado, no se le podrá llamar óvulo, por lo que "será reabsorbido sin completar la siguiente división meiótica y, por tanto, sin transformarse en un óvulo". Es por ello que "la inmensa mayoría de las ocasiones las mujeres no ovulan sino que ovocitan" , refiere la especialista en ginecología y obstetricia Isabel Salas con cédula 14572574 a través de un video publicado en la red social de Instagram.

Entonces, ¿por qué se dice que las mujeres ovulan cada mes?

La ovulación sí ocurre en cada ciclo menstrual. Silvia Azaña, embrióloga de Reproducción Asistida ORG explica que "la ovulación es el proceso por el cual el ovario libera un ovocito susceptible de ser fecundado. En un ciclo menstrual normal, con una duración de 28 días, este proceso ocurre alrededor del día 14".

Con todo lo anterior se entiende que cada mes, en ciclos menstruales regulares, en las mujeres ocurre un proceso llamado ovulación mediante el cual se libera un ovocito que, de fecundarse, se convertirá en óvulo, estadio que solo dura algunas horas hasta que los núcleos del óvulo y del espermatozoide se fusionen. De no fecundarse, el ovocito secundario liberado se desintegra, se reabsorbe o es expulsado durante la menstruación.