Taylor Swift genera que las marcas se vistan de naranja

El reciente lanzamiento de TS no pasó desapercibido y grandes marcas buscan formar parte de esta gran inspiración artística

LUCERO ESQUIVEL

El próximo lanzamiento del álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha encendido una auténtica fiebre naranja que no solo ha cautivado a sus fans, sino que también ha inspirado a marcas de todos los sectores. 

Lo que empezó como un guiño estético en su gira Eras y una charla en el podcast New Heights se ha convertido en un fenómeno cultural y de marketing que está tiñendo redes sociales, logos y campañas publicitarias con este vibrante color.

¿Cómo el anuncio de Taylor Swift impulsó a las empresas?

La capacidad de Taylor Swift para transformar cualquier detalle en un símbolo cultural es innegable. 


Tras su aparición en el podcast de Travis Kelce, las redes se inundaron de memes y referencias al color naranja. 


Las marcas no tardaron en aprovechar la conversación, conscientes de que la cantante no solo es una artista, sino un motor económico.


La gira Eras Tour superó los mil millones de dólares en ingresos, generando un impacto financiero en cada ciudad que visitó gracias al turismo, la hostelería y el consumo indirecto.


Este nuevo lanzamiento repite la fórmula que crea expectativa, estableciendo un código visual y abrir la puerta a que empresas y fans participen de forma masiva.

Marcas que se unieron a la fiebre naranja


Play-Doh: Publicó una pieza moldeada en tono naranja con destellos y el número 12 en referencia al momento del anuncio.



Delta Air Lines: Compartió la imagen de uno de sus aviones con un filtro naranja.



Spotify: Lanzó un anuncio dedicado a una de sus artistas más escuchadas.



Starbucks: Publicó un post especial para la artista y los fans no tardaron en mencionar su bebida Pumpkin Spice.



Burger King: Usó sus empaques y redes para unirse al tono.



Dunkin: Reinterpretó su identidad naranja para adaptarla a la tendencia.



iHOP: Incorporó el color en la promoción de sus hotcakes.



NYX Cosmetics: Presentó brillos y productos con acabados alusivos a los destellos característicos de Swift.



Incluso empresas como FedEx, Walmart, Netflix y equipos de la NHL se sumaron, mientras que plataformas como X y Google personalizaron sus interfaces con elementos naranjas y animaciones interactivas.

 El marketing cultural detrás del fenómeno


Este caso es un ejemplo claro de marketing cultural, en el que una tendencia popular se convierte en vehículo para que las marcas generen conexión emocional y aumenten su alcance. 


Según datos de Sprout Social, sumarse a eventos culturales relevantes puede incrementar hasta en un 30% el alcance en redes y un 20% las interacciones, siempre que se haga con autenticidad.


En el caso de Taylor Swift, su habilidad para convertir cada lanzamiento en un acontecimiento cultural ofrece a las marcas un escenario perfecto para integrarse a la conversación global y ganar relevancia ante audiencias jóvenes y comprometidas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: The life of a Showgirl Taylor Swift Nuevo albúm marketing

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Taylor Swift genera que las marcas se vistan de naranja


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx