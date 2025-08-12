Espectáculos Famosos KPOP Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez

Taylor Swift

Así anunció TS su álbum 'The Life Of A Showgirl', ¿hay una estrategia detrás?

Taylor Swift revela The Life Of A Showgirl y desata teorías antes de su aparición en el podcast de Travis Kelce

Así anunció TS su álbum 'The Life Of A Showgirl', ¿hay una estrategia detrás?

Así anunció TS su álbum 'The Life Of A Showgirl', ¿hay una estrategia detrás?

LUCERO ESQUIVEL

A pocos meses de concluir su histórica gira Eras Tour, Taylor Swift sorprendió a sus fans con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, The Life Of A Showgirl. 

La revelación se hizo poco después de la medianoche del martes a través de su sitio web, en la antesala de su participación en el podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce. 

Aunque no hay fecha oficial de lanzamiento, la tienda en línea de la cantante señala que las preventas se enviarán antes del 13 de octubre de 2025.

Taylor Swift recupera su catálogo musical ¿Qué significa?

VER MÁS Taylor Swift recupera su catálogo musical ¿Qué significa?

Fue en el año 2019 cuando la cantante perdió los derechos de sus primeros seis discos 
¿Cómo anunció Taylor Swift su 12° álbum?


El nombre del álbum fue revelado a las 12:12 a.m., en alusión a que se trata de su duodécimo material discográfico.


En las imágenes promocionales, la portada aparece desenfocada, dejando a sus seguidores con la intriga de descubrirla más adelante.


El lunes 11 de agosto, la cuenta oficial de Taylor Nation en Instagram desató la euforia al compartir un carrusel de 12 fotos de Swift durante su Eras Tour, todas con vestuarios naranjas, acompañado del mensaje:  “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’” junto a un emoji de corazón en llamas. 


Este mensaje recordó a las palabras con las que Swift cerró su carta en el libro de la gira, donde reflexionó sobre el impacto del tour que celebró todas sus eras musicales. 


El uso del número 12 en las fotos y el color naranja —que los fans asocian con una nueva etapa no vinculada a álbumes anteriores— han sido interpretados como pistas de un próximo lanzamiento.


Taylor Swift dona 5 millones a víctimas de huracanes Helene y Milton
VER MÁS Taylor Swift dona 5 millones a víctimas de huracanes Helene y Milton


Taylor Swift estará en New Heights


Minutos después de la publicación de Taylor Nation, el podcast New Heights anunció un episodio especial para el miércoles 13 de agosto a las 7 p.m. ET, con un “invitado MUY especial”. 


La imagen promocional muestra a los hermanos Kelce junto a una silueta que muchos creen que es Swift, con Jason vistiendo una camiseta de Eras Tour y un fondo naranja brillante, distinto al habitual amarillo del programa.


La coincidencia con el día 13 —número considerado de la suerte por la cantante— y las reacciones de Republic Records, que comentó un emoji de corazón en llamas y dio “me gusta” al anuncio, han avivado las especulaciones. 


A esto se suman otras pistas detectadas por los fans, como una carta en la web de Swift con 12 letras “i” en una palabra clave y aretes con 12 rubíes usados en los Grammy, reforzando la teoría de que “TS12” está en camino.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Travis Kelce Taylor Swift próximo albúm de Taylor Swift Podcast New Heights

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Así anunció TS su álbum 'The Life Of A Showgirl', ¿hay una estrategia detrás?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405953

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx