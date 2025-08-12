Así anunció TS su álbum 'The Life Of A Showgirl', ¿hay una estrategia detrás?

A pocos meses de concluir su histórica gira Eras Tour, Taylor Swift sorprendió a sus fans con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, The Life Of A Showgirl.

La revelación se hizo poco después de la medianoche del martes a través de su sitio web, en la antesala de su participación en el podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce.

Aunque no hay fecha oficial de lanzamiento, la tienda en línea de la cantante señala que las preventas se enviarán antes del 13 de octubre de 2025.

¿Cómo anunció Taylor Swift su 12° álbum?

El nombre del álbum fue revelado a las 12:12 a.m., en alusión a que se trata de su duodécimo material discográfico.

En las imágenes promocionales, la portada aparece desenfocada, dejando a sus seguidores con la intriga de descubrirla más adelante.

El lunes 11 de agosto, la cuenta oficial de Taylor Nation en Instagram desató la euforia al compartir un carrusel de 12 fotos de Swift durante su Eras Tour, todas con vestuarios naranjas, acompañado del mensaje: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’” junto a un emoji de corazón en llamas.

Este mensaje recordó a las palabras con las que Swift cerró su carta en el libro de la gira, donde reflexionó sobre el impacto del tour que celebró todas sus eras musicales.

El uso del número 12 en las fotos y el color naranja —que los fans asocian con una nueva etapa no vinculada a álbumes anteriores— han sido interpretados como pistas de un próximo lanzamiento.

Taylor Swift estará en New Heights

Minutos después de la publicación de Taylor Nation, el podcast New Heights anunció un episodio especial para el miércoles 13 de agosto a las 7 p.m. ET, con un “invitado MUY especial”.

La imagen promocional muestra a los hermanos Kelce junto a una silueta que muchos creen que es Swift, con Jason vistiendo una camiseta de Eras Tour y un fondo naranja brillante, distinto al habitual amarillo del programa.

La coincidencia con el día 13 —número considerado de la suerte por la cantante— y las reacciones de Republic Records, que comentó un emoji de corazón en llamas y dio “me gusta” al anuncio, han avivado las especulaciones.

A esto se suman otras pistas detectadas por los fans, como una carta en la web de Swift con 12 letras “i” en una palabra clave y aretes con 12 rubíes usados en los Grammy, reforzando la teoría de que “TS12” está en camino.