Espectáculos Películas La Casa de los Famosos México Famosos Taylor Swift

Survivor México

Survivor México: Este sería el posible eliminado de hoy viernes 29 de agosto

La tensión crece en la recta final del reality y los fans ya tienen a su favorito para abandonar la competencia.

Sargento Rap podría quedar fuera de Survivor México en la recta final, según predicciones y spoilers/ Especial

Sargento Rap podría quedar fuera de Survivor México en la recta final, según predicciones y spoilers/ Especial

NEYEN AVILA

Con la gran final a la vuelta de la esquina, Survivor México entra en su etapa más decisiva. Este viernes 29 de agosto, los seguidores del reality especulan sobre quién será el próximo eliminado, y todas las miradas apuntan a Sargento Rap. El competidor, que ha tenido una participación intensa y polémica, aparece como el más vulnerable en las encuestas y foros especializados.

La salida de Agustín Fernández, ocurrida días atrás, dejó una marca emocional en la audiencia. El modelo argentino se despidió del programa con un testimonio conmovedor sobre las dificultades físicas y mentales que enfrentó. Su eliminación también reconfiguró las estrategias internas, dejando a Sargento Rap en una posición frágil frente a sus rivales.

¿Por qué Sargento Rap podría ser el próximo en salir?

Según páginas de spoilers y análisis de rendimiento, Sargento Rap ha tenido altibajos en las pruebas de extinción. Su desempeño reciente no ha convencido a los fans, quienes lo ven como el más probable en abandonar Survivor México este viernes. Además, su relación con otros participantes se ha deteriorado, especialmente tras el distanciamiento con Agustín, lo que podría influir en las alianzas finales.

La tensión crece en Survivor México: hoy se define quién se despide a días de la gran final/ Especial
La tensión crece en Survivor México: hoy se define quién se despide a días de la gran final/ Especial


El desgaste físico y emocional también juega un papel clave. Las últimas semanas han sido intensas, con pruebas diarias y una presión constante por asegurar un lugar entre los tres finalistas. En este contexto, cualquier error puede costar caro, y Sargento Rap parece estar en la cuerda floja.

Sheyla donó su piel tras bajar 60 kilos y someterse a lipectomía
VER TAMBIÉN Sheyla donó su piel tras bajar 60 kilos y someterse a lipectomía
Sheyla habló sobre su cambio físico con la periodista Mara Patricia Castañeda en un podcast que resurge  en días recientes


¿Quiénes siguen en competencia?


Los cuatro sobrevivientes que aún luchan por el título son Esmeralda Zamora, Kenta Sakurai, Sergio Torres y Sargento Rap. Cada uno enfrenta desafíos únicos, pero todos comparten el mismo objetivo: llegar a la gran final de Survivor México y ganar el premio de dos millones de pesos. Las pruebas restantes definirán quiénes logran mantenerse en pie.

Estas son las producciones que destacan en las nominaciones a los Emmys 
VER TAMBIÉN Estas son las producciones que destacan en las nominaciones a los Emmys 
'Severance' destaca en la lista con más de 20 nominaciones 

La final se transmitirá en vivo el domingo 31 de agosto por Azteca UNO y plataformas digitales. Los fans podrán seguir minuto a minuto el desenlace de una temporada que ha sido intensa, impredecible y llena de emociones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Survivor México Sargento Rap eliminación

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Sargento Rap podría quedar fuera de Survivor México en la recta final, según predicciones y spoilers/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410188

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx