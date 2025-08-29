Survivor México: Este sería el posible eliminado de hoy viernes 29 de agosto

Con la gran final a la vuelta de la esquina, Survivor México entra en su etapa más decisiva. Este viernes 29 de agosto, los seguidores del reality especulan sobre quién será el próximo eliminado, y todas las miradas apuntan a Sargento Rap. El competidor, que ha tenido una participación intensa y polémica, aparece como el más vulnerable en las encuestas y foros especializados.

La salida de Agustín Fernández, ocurrida días atrás, dejó una marca emocional en la audiencia. El modelo argentino se despidió del programa con un testimonio conmovedor sobre las dificultades físicas y mentales que enfrentó. Su eliminación también reconfiguró las estrategias internas, dejando a Sargento Rap en una posición frágil frente a sus rivales.

¿Por qué Sargento Rap podría ser el próximo en salir?

Según páginas de spoilers y análisis de rendimiento, Sargento Rap ha tenido altibajos en las pruebas de extinción. Su desempeño reciente no ha convencido a los fans, quienes lo ven como el más probable en abandonar Survivor México este viernes. Además, su relación con otros participantes se ha deteriorado, especialmente tras el distanciamiento con Agustín, lo que podría influir en las alianzas finales.

La tensión crece en Survivor México: hoy se define quién se despide a días de la gran final/ Especial

El desgaste físico y emocional también juega un papel clave. Las últimas semanas han sido intensas, con pruebas diarias y una presión constante por asegurar un lugar entre los tres finalistas. En este contexto, cualquier error puede costar caro, y Sargento Rap parece estar en la cuerda floja.

¿Quiénes siguen en competencia?

Los cuatro sobrevivientes que aún luchan por el título son Esmeralda Zamora, Kenta Sakurai, Sergio Torres y Sargento Rap. Cada uno enfrenta desafíos únicos, pero todos comparten el mismo objetivo: llegar a la gran final de Survivor México y ganar el premio de dos millones de pesos. Las pruebas restantes definirán quiénes logran mantenerse en pie.

La final se transmitirá en vivo el domingo 31 de agosto por Azteca UNO y plataformas digitales. Los fans podrán seguir minuto a minuto el desenlace de una temporada que ha sido intensa, impredecible y llena de emociones.