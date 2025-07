Estas son las producciones que destacan en las nominaciones a los Emmys

'Severance' se destacó con 27 nominaciones al Emmy el martes, mientras que “The Studio” lideró las nominaciones de comedia con 23 en un año dominante para Apple TV+.

Ningún otro drama se acercó a la serie distópica de ambiente laboral 'Severance', que logró una convergencia de aclamación y entusiasmo del público en su segunda temporada.

Las principales nominaciones de actuación fueron para Adam Scott y Britt Lower por lo que equivalía a roles duales como las versiones de trabajo y de hogar de sus personajes. Tramell Tillman recibió una nominación de reparto por interpretar a su supervisor, que cambia de tono y empuña una piña. Ben Stiller obtuvo una nominación de dirección.

Se esperaba que la sátira de Hollywood de Apple, 'The Studio', tuviera una gran presencia en su primera temporada, pero superó a programas más establecidos como 'Hacks', que obtuvo 14, y 'The Bear', que obtuvo 13.

El cocreador de “The Studio”, Seth Rogen, recibió personalmente tres nominaciones: por actuación, escritura y dirección. Su lista de estrellas invitadas de primer nivel trajo una gran cantidad de nominaciones para Martin Scorsese, Ron Howard, Bryan Cranston, Anthony Mackie y Zoë Kravitz.

Harvey Guillén y Brenda Song leyeron las nominaciones en categorías clave.

Principales nominados para los Premios Emmy 2025

Los nominados a serie limitada destacada son: 'Adolescence'; 'Black Mirror'; 'Dying For Sex'; 'Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story' y 'The Penguin'.

Los nominados a mejor actor de comedia son: Seth Rogen, 'The Studio'; Martin Short, 'Only Murders in the Building'; Jeremy Allen-White, 'The Bear'; Adam Brody, 'Nobody Wants This' y Jason Segel, 'Shrinking'.

Las nominadas a mejor actriz de comedia son: Uzo Aduba, 'The Residence'; Kristen Bell, 'Nobody Wants This'; Quinta Brunson, 'Abbott Elementary'; Jean Smart, “Hacks” y Ayo Edibiri, 'The Bear'.

Dos categorías fueron anunciadas temprano en 'CBS Mornings'. Los nominados a serie de entrevistas son 'The Daily Show with Jon Stewart', 'Jimmy Kimmel Live' y 'The Late Show with Stephen Colbert'.

Los nominados a serie de reality de competencia son: 'The Amazing Race'; 'RuPaul’s Drag Race”; “Survivor'; 'Top Chef' y 'The Traitors'.

Todos se beneficiarán de la ausencia de “Shogun”, que el año pasado lideró a los nominados al Emmy con 25 y estableció un récord de victorias en una temporada con 18. Su segunda temporada aún está en las primeras etapas de producción y tampoco debería estar presente para los Emmy del próximo año.

'Severance' se ha convertido en un programa emblemático para Apple TV+. El servicio de streaming ha obtenido muchas nominaciones al Emmy por dramas, incluyendo 'The Morning Show' y 'Slow Horses', y “Ted Lasso” fue absolutamente dominante en el lado de la comedia.

Pero a Apple le ha faltado el tipo de drama de prestigio que HBO parece producir de manera perenne.

Cómo el streaming ha cambiado la televisión y los Emmy

Todos los programas viven en el mundo fragmentado de la era del streaming, y al igual que los Oscar, sus nominados más aclamados rara vez tienen la gran audiencia que solían tener. Mientras que un promedio impresionante de diez millones de personas por episodio vio a Wyle en “The Pitt” en algún momento en HBO Max, según Warner Bros. Discovery, hace 30 años un promedio de 30 millones se sentaba la misma noche y lo veía en “ER” en NBC.

Las cadenas de televisión han pasado a ser en gran medida entidades no relevantes para los Emmy, con algunas excepciones brillantes. “Abbott Elementary” de ABC ha atraído anualmente muchas nominaciones de comedia y debería obtener su parte este año. Y la ganadora del Oscar Kathy Bates es una de las favoritas para el Emmy a mejor actriz en comedia por su papel en “Matlock” de CBS. Sería la primera persona nominada en la categoría de un programa de cadena desde 2019, y la primera en ganarlo desde 2015.

CBS transmitirá la 77ª edición de los Premios Primetime Emmy desde el Teatro Peacock en Los Ángeles el 14 de septiembre. Nate Bargatze está programado para ser el anfitrión.