Sheyla donó su piel tras bajar 60 kilos y someterse a lipectomía

Sheyla, actriz y cantante mexicana conocida por su carisma y talento en televisión y escenarios, también ha destacado por sus gestos humanitarios.

Recientemente resurgió una entrevista donde relató cómo enfrentó una importante transformación física y tomó la emotiva decisión de donar piel a personas con quemaduras y pie diabético.

Hace más de una década, Sheyla decidió someterse a un tratamiento estético que la ayudó a perder cerca de 60 kilos, luego de años de luchar contra el sobrepeso, llegando a pesar hasta 137 kilos. Tras cumplir su meta, se realizó una lipectomía para retirar el exceso de piel, el cual donó con fines médicos.

Compartió que se sometió a una lipectomía parcial con el cirujano plástico Alejandro Andrade, en la cual le retiraron 8.5 kilos de piel. Lo más significativo del procedimiento, contó, fue que decidió donar esa piel para ayudar a niños con quemaduras y personas con pie diabético.

“La propuesta fue del doctor Alejandro, me preguntó si quería donarla, y no lo dudé. Mi piel era viable para injertos, me habría arrepentido si no lo hacía”, expresó Sheyla.

Sheyla había optado años atrás por una manga gástrica en 2006, pero ahora buscaba un procedimiento que le ofreciera seguridad. “Recibí muchas ofertas, pero elegí a alguien que me diera tranquilidad”, señaló.

Su cambio físico también la llevó a enfrentar un problema social que ha denunciado abiertamente: la gordofobia.

“Recibo muchos ataques. Me preguntan si eso es lo único de lo que puedo hablar, como si el peso definiera quién soy”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Yo no etiqueto a nadie. No entiendo por qué hay tanto odio hacia los cuerpos diferentes. Tal vez es algo cultural”.

Hoy, Sheyla mantiene un peso estable y se muestra renovada en sus redes sociales, aunque ha preferido no revelar su peso actual. Aun así, las imágenes reflejan la magnitud de su transformación.

¿Cuál ha sido la carrera de Sheyla?

Nacida el 3 de abril de 1973, Sheyla Osiris Tadeo Bringas ha forjado una sólida carrera en la música, la comedia y la televisión. Actualmente radica en Culiacán, ciudad a la que regresó tras la pandemia luego de vivir varios años en la Ciudad de México.

Se hizo popular en los 90 con programas como Cero en conducta y Agujetas de color de rosa, y fue ganadora en reality shows como Cantando por un sueño. En 2023 participó en Survivor México y regresó a Televisa en 2025 con un papel especial en Papás por conveniencia.

En redes sociales, Sheyla comparte su bienestar físico y emocional. Aunque ha enfrentado comentarios ofensivos incluso tras su pérdida de peso, ha optado por mantenerse en calma y enfocarse en su bienestar. “Le tienen un odio a las personas como yo, gorditas. Me dicen cosas horribles y yo pienso: ‘¿Es en serio que venimos a este mundo a agredirnos?’”, declaró en entrevista con Mara Patricia Castañeda.