Surge corrido de pela entre Alito y Fernández Noroña | VIDEO

Enfrentamiento entre políticos inspira a un corrido musical

El día de ayer, el enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas, acaparó la atención dentro y fuera de redes sociales, pues ambos se fueron a las agresiones físicas tras una discusión en plena tribuna del Senado. 

Como era de esperarse, las imágenes de ambos políticos no tardaron en volverse tendencia en redes sociales, donde usuarios no perdieron la oportunidad de hacer algunos memes en honor a tan 'escandalosa' escena. 

¿Cómo fue la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña?

El enfrentamiento ocurrió durante la clausura de la asamblea, mientras se escuchaba el Himno Nacional, fue ahí cuando el priista se acercó al presidente del Senado para reclamarle, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.

El intercambio de dichos y agresiones se registró cuando el también dirigente del PRI subió a la tribuna

En los videos difundidos en redes sociales se muestra cuando "Alito" Moreno empuja a Noroña y luego lo golpea en el cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente.


Crean corrido de Alito y Noroña


Además de los memes, usuarios se pusieron bastante creativos al punto de sacar un corrido inspirado en la pelea de Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña.


El tema dedicado al priista fue compartido por el usuario @miguel_quintana y se volvió viral.


"Alito Moreno, valiente y cabrón, le dio a Fernández Noroña su lección. Un madera*** en seco directo al hocico por hocicón, traidor… y por cínico".


"Subió 'Alito' con todo el honor, sin pedir permiso llegó con valor, mientras el Himno sonaba en el aire, Noroña temblaba ya no le salía el aire".

'Alito' Moreno responde a Noroña tras agresiones en el Senado

"‘¡Dame la palabra!’, le gritó sin miedo y Noroña bajó la cara, se hizo pen*** muy gallito en redes, muy macho al hablar pero frente Alito se quiso rajar".



               
               


               

               
               

               
               
               
