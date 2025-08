Spiderman: Brand New Day, traje nuevo, posibles villanos y su lugar en el UCM

El Spiderman Day ha acabado, y con ello llegó información nueva sobre la próxima película del arácnido de Marvel.

El nuevo traje de Spiderman

Ya a menos de un año del supuesto estreno de la cuarta película, Sony Pictures inició el día lanzando un teaser en el que por unos segundos se ven partes del nuevo traje que portará Tom Holland.

El atuendo tiene tonalidades más oscuras, como el traje que utilizó Andrew Garfield en sus películas, además esas líneas gruesas recuerdan al diseño que portó Tobey Maguire hace más de 20 años.

VER MÁS Los 3 mejores crossovers entre Marvel y el anime

Entre licencias imposibles y sueños de fans, estos crossovers nos recuerdan que todo es posible

La combinación de estas características está dando tema de conversación, algunos fanáticos ya están diciendo que será el mejor traje de Spiderman hasta el momento.

Horas después del primer anuncio se publico otro video, en el que aparece Tom Holland portando el nuevo traje de Spiderman, superando las expectativas.

¿Qué villanos aparecerán en Spiderman: Brand New Day?

En una reciente publicación de Instagram, el asistente de producción de Marvel, Hiyo Cao, compartió imágenes de dos portadas de cómics clásicos de Spider-Man, "The Amazing Spider-Man #134" (1974) y "The Amazing Spider-Man #345" (1991).

Estas portadas, que muestran a Spider-Man enfrentándose a los villanos Tarántula y Boomerang, han desatado especulaciones sobre los posibles antagonistas de la próxima película, "Spider-Man: Brand New Day".

VER MÁS Spider-man a través del tiempo, de los cómics a las series animadas

Tras el estreno de la nueva serie animada del arácnido, le presentamos sus caricaturas más emblemáticas en su historia

La teoría cobró fuerza tras unas declaraciones del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, a Collider. Feige mencionó que el director de la película, Destin Daniel Cretton, tiene "ocho o nueve portadas de cómics en su departamento de arte, a las que dará vida en esta película".

Aunque no hay confirmación oficial, la publicación de Cao y las declaraciones de Feige sugieren que Tarántula y Boomerang podrían hacer su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en "Spider-Man: Brand New Day".

El lugar del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel

Todo parece apuntar que la cuarta película nos traerá un Spiderman enfocado en proteger las calles de Nueva York, tal vez junto a otros justicieros callejeros como Punisher o Daredevil, los cuales cada vez se alinean más con el camino de Peter Parker.

VER MÁS Vuelve el 'amigable vecino' Spider-man con serie animada

La plataforma, Disney Plus, ha estrenado hoy una nueva serie animada de 'Spider-Man'que rinde tributo a los cómics

No nos podemos olvidar de Venom, quien desde la escena postcréditos de No Way Home pertenece al UCM, lo que aún no sabemos es si será un aliado o un enemigo del protagonista.

Por último, es muy posible que el hombre araña participe en Avengers Doomsday y Secret Wars, donde conocerá a su segunda familia en los comics; Los 4 Fantásticos.