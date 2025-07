Los 3 mejores crossovers entre Marvel y el anime

Para muchos fans, los universos de superhéroes y anime parecen mundos completamente distintos pero cuando se cruzan, la magia ocurre.

Ya sea en cómics, videojuegos o proyectos animados, los encuentros entre personajes de Marvel y el anime han dejado momentos épicos que merecen un lugar especial en la cultura pop.

VER MÁS Sorprende nuevo filme animado de 'Batman'

Y por eso te presentamos 3 de los mejores crossovers que han sorprendido y emocionado a fans de todo el mundo.

3. Marvel x Madhouse

Esta colaboración histórica entre Marvel Entertainment y el aclamado estudio de animación japonés Madhouse (conocido por obras como Death Note, One-Punch Man y Hunter x Hunter) dio como resultado una serie de animes que reimaginaron a algunos de los héroes más grandes de Marvel.

VER MÁS Realizan evento de anime con causa

Lanzadas entre 2010 y 2011, estas series incluyeron Iron Man, Wolverine, X-Men y Blade . Cada una ofreció una interpretación fresca y a menudo más oscura de los personajes, adaptando sus historias al estilo narrativo y visual del anime.

Por ejemplo, en X-Men: The Anime, los mutantes viajan a Japón para investigar la desaparición de Hisako Ichiki, mientras que Iron Man: The Anime sigue a Tony Stark en una misión para combatir una organización terrorista en Japón.

2. Marvel vs. Capcom

La saga de videojuegos Marvel vs. Capcom es, sin duda, uno de los crossovers más exitosos y emblemáticos en la historia de los videojuegos de lucha.

Iniciada en 1996 con X-Men vs. Street Fighter , esta franquicia desarrollada por Capcom ha enfrentado a los héroes más icónicos del universo Marvel (Spiderman, Iron Man, Capitán América, Wolverine) contra leyendas de los videojuegos y el anime de Capcom (Ryu, Chun-Li, Mega Man, Morrigan Aensland de Darkstalkers) .

VER MÁS Director mexicano dirigirá 'live action' de la cinta animada Your Name

La cinta estrenada en 2016, ahora recibirá su adaptación a la 'acción real'

Títulos como Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000) y Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (2011) se convirtieron en referentes del género de lucha.

1. Marvel × Shōnen Jump: Super Collaboration

En 2014, la revista japonesa Weekly Shōnen Jump (publicada por Shueisha) celebró su 35º aniversario con una serie de ilustraciones especiales donde los personajes de Marvel se encontraban con los héroes más populares de los manga publicados en la revista.

Artistas de manga de renombre, como Akira Toriyama (creador de Dragon Ball), Masashi Kishimoto (creador de Naruto) y Eiichiro Oda (creador de One Piece) , dibujaron a Spider-Man, Iron Man y otros héroes de Marvel en su propio estilo distintivo, interactuando con personajes como Goku, Naruto y Luffy.

VER MÁS Marvel Rivals está regalando ‘skins’ a estudiantes universitarios

Con solo tu correo institucional, puedes desbloquear 10 skins premium y animaciones MVP.

Esta colaboración fue un evento único y limitado, disponible solo en Japón, que fusionó de manera efímera y artística dos de los pilares más grandes del entretenimiento a nivel mundial.

Si pudieras armar un crossover imposible, ¿a quién pondrías cara a cara?