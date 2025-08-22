Virales Virales Influencers Viral

‘Solo fueron a tomarse la foto’, diputados olvidan a Misael, vendedor de fruta golpeado en Puebla

La víctima señala que no ha recibido justicia y sus agresores continúan prófugos

Misael Galván (ESPECIAL)

Misael Galván (ESPECIAL)

EL SIGLO

El caso de Misael, un vendedor de frutas que fue víctima de agresión en Puebla, continúa sin recibir justicia; a tres meses del ataque, el joven señala que a tres meses del altercado, sus agresores no han sido detenidos.  

La abogada de Misael Galván, Angélica Borjas, señaló que ayer, 21 de agosto, se cumplieron ya tres meses de la agresión que sufrió su defendido por parte de una pareja y su hijo. 

Los agresores, identificados como Julio 'N' y su hijo Gerson 'N', además de la esposa del primero, actualmente se encuentran en prófugos, sin sufrir ninguna consecuencia por los actos cometidos contra Misael en el mes de mayo.

¿Qué ocurrió con Misael Galván? 


Conocido como 'El piñas', Misael fue golpeado luego de tener una discusión con Julio 'N' y Gerson 'N', debido al espacio que utiliza en la vía pública para vender frutas en Tehuacán, Puebla, ya que a un costado se encuentra el negocio de la familia agresora, un centro de reparación de electrodomésticos.


El negocio de la familia ha estado cerrado desde el día 21 de mayo. 




"El caso de Misael Galván no puede quedar archivado y olvidado", señaló la abogada de Misael, Angélica Borjas. 




En declaraciones, Misael señala que, pese a que en un principio diputados y autoridades de la Fiscalía de Puebla se le acercaron, prometiéndole que lo ayudarían y brindarían apoyo, a la fecha no hay ninguna resolución respecto a su caso, pues los agresores continúan prófugos. 


Misael teme que, como los agresores están en libertad, puedan hacer algo para perjudicarlo, ya que él continúa vendiendo frutas cerca del negocio de la familia. 

También señaló que solo los primeros 15 días recibió vigilancia por parte de la policía cerca de la zona, pero que el apoyo que le prometieron los diputados 'nunca llegó'. 




"Nomás vinieron a tomarse la foto", señaló Misael. 




               
               


               

               
               

               
               
               
