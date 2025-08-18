Liberan a 'Lord Pádel' del penal de Barrientos al contar con amparos

Alejandro Germán "N", mejor conocido como "Lord Pádel" y su socio Othón "N" llevarán a cabo el proceso penal por homicidio en grado de tentativa en libertad debido a que cuentan con amparos contra orden de aprehensión.

En la primera audiencia de imputación, una juez de control ordenó su inmediata liberación, sin embargo, su esposa Karla Alejandra "N" y su hijo Germán "N", permanecerán detenidos.

Al respecto, Alejandro Acevedo, asesor jurídico de la víctima Israel "N", informó que las audiencias se realizarán de manera privada a petición de los imputados, quienes argumentaron que existe presión mediática en el caso.

Alejandro Germán "N", conocido como Lord Pádel, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún junto con su esposa Karla Alejandra "N", su hijo Germán "N" y su socio Othón "N", acusados de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los cuatro eran buscados desde julio, cuando un video difundido en redes sociales mostró la agresión que cometieron contra un profesor durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza. Tras el incidente, huyeron.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que las órdenes de aprehensión se cumplimentaron en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Interpol.

Durante su captura, dos de los detenidos presentaron copias de un recurso de amparo, del cual la Fiscalía mexiquense no ha recibido notificación formal. Todos fueron trasladados a una sede ministerial para continuar con el proceso.

La agresión ocurrió el 19 de julio durante el Campeonato de Pádel realizado en el Deportivo Alfa Pádel, donde Alejandro Germán "N" golpeó a su contrincante, Israel Morales, por supuestas diferencias en el partido.