Sindica de Mapimí no quiere que 'ninguna mujer pase por lo mismo' tras sufrir violencia política

María Teresa Valdez Arreola, síndica municipal de Mapimí, no desea que ninguna otra mujer pase por lo mismo que ella vivió, siendo víctima de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal de Mapimí, Fernando Reverte Granados, y su sobrino y secretario particular, Alberto Reverte Armendariz, principalmente, aunque los tribunales electorales local y federal determinaron que también la cometieron en su contra la secretaria del Ayuntamiento y la tesorera municipal, Marisela Magallanes y María Coronado.

Al hablar del tema la sindica hace pausas, eleva la mirada al cielo para evitar que las emociones le ganen. No le resulta fácil recordar los insultos y faltas de respeto incluso de índole sexual que ha recibido y por parte de un alcalde emanado de su mismo partido, que es Morena: "No luchamos tanto para esto", dice.

Fue el 19 de Julio del año pasado que la síndica inició un proceso legal tras denunciar violencia política en razón de género , primero ante la Fiscalía y después ante el Tribunal Electoral de Durango, en contra del alcalde de Mapimí, Fernando Reverte Granados, proceso que se revolvió a finales de Octubre por parte del Tribunal Electoral federal, la Sala Regional en Guadalajara.

El alcalde de Morena, Fernando Reverte Granados, deberá tomar un curso y ofrecer una disculpa pública a la síndica municipal, que también pertenece a Morena, además de dirigirse a ella con respeto y mantener la distancia. Tanto el alcalde como los otros funcionarios de su administración que incurrieron en malas prácticas con la síndica ya fueron notificados.

¿De qué se derivan estas faltas de respeto hacia su persona?, se preguntó a la síndica municipal que también viene de Morena.

"Creo que desde el momento en que yo le dije que yo no podía firmar ningún documento sin tener previo conocimiento porque mi puesto es sindica es para revisar las cuentas públicas, lo que ingresa y y qué se gasta pero nunca me lo permitió", dijo la sindica mencionando que desde el año 2022 el gobierno de Reverte tuvo observaciones en los 4 meses que le tocó y que además no fueron aprobadas por el Congreso del Estado las cuentas públicas ni del 2023 ni del 2024.

"Yo lo hago público para que no vuelva a pasar. Si yo que tengo un puesto que me protege sufrir violencia imagínense una persona común y con personas de ese tipo", mencionó la síndica, quien dijo que se sintió mucho estrés porque además el alcalde pidió al personal que no le dirigieran la palabra.

La síndica municipal comentó que en una ocasión ella comunicó al Cabildo que no había luchado tanto para posicionar a Morena en el Municipio para recibir ese trato.

Al preguntarle cómo se sintió ante faltas de respeto de índole sexual refirió: "Yo no trabajé para eso, para recibir ese tipo de ofensas, creo que todo debió manejarse en el diálogo, pienso que querían ablandarme, no sé", comentó , y aseguró que desde su perspectiva siempre el hombre y la mujer pueden caminar juntos pero en un margen de respeto.

Señaló que hará del conocimiento de las diferentes autoridades de Morena a nivel interno de esta situación y la resolución a su favor, por cual instó a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar ante las autoridades este tipo de violencia para que se haga justicia.. Señaló que vivió todo su proceso sola, con excepción de dos regidoras que le acompañaron.

Alcalde busca reelección

El alcalde morenista, Fernando Reverte Granados, busca la reelección, y al respecto la síndica municipal, cuyo parrido también es Morena, mencionó que ese es un tema que analizarán las autoridades internas del partido pero que confía en las decisiones de la presidenta, Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena aunque de inicio Reverte ya fue nombrado precandidato (coordinador de defensa de los comités de la 4T), es decir buscará la reelección como alcalde de Mapimí.

La síndica recordó que Sheinbaum ya ha manifestado que no está de acuerdo con la reelección en lo general.

¿Qué propuso Claudia Sheinbaum?

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo mandó propuestas al Congreso de la Unión contra la reelección y el nepotismo.

“Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: La primera. En honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección! La segunda. La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo. Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios”, aseveró Sheinbaum