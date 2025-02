El alcalde morenista de Mapimí, Fernando Reverte, humilló y desacreditó a la síndica municipal

Aunque legalmente se defendió hasta las últimas consecuencias, llevando el tema local a instancias federales, finalmente los tribunales electorales local y federal determinaron que el alcalde morenista de Mapimí, Fernando Reverte Granados, sí humilló, insultó y desacreditó a la síndica municipal, María Teresa Valdez Arreola, cometiendo violencia política en razón de género. La síndica, por ley, tiene la facultad y obligación de vigilar el correcto manejo de las finanzas públicas de la Presidencia Municipal de Mapimí.

La síndica denunció además ser víctima de violencia verbal relacionada con los insultos dirigidos con connotación de género y sexual y presentó testigos que también forman parte de la administración municipal.

El Tribunal Electoral de Durango mencionó que las faltas de respeto argumentadas fueron de forma pública y privada y que las pruebas valoradas en su conjunto adquieren valor probatorio en cuanto a que sí se trata de violencia psicológica, simbólica y verbal contra la denunciante por ser mujer. Señalan que fue insultada, desacreditada y humillada por su condición de mujer.

En la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Durango con fecha de este 5 de Febrero del 2025 los magistrados resolvieron que el presidente municipal de Mapimí, Fernando Reverte Granados sí se cometió violencia política de género en contra de la síndica municipal no solo va en contra del alcalde sino también contra su sobrino y secretario particular, Alberto Reverte Armendariz, la secretaria del Ayuntamiento, Marisela Magallanes Fierro y la tesorera municipal, Miriam Janeth Coronado Nava.

La resolución fue por votación unánime de los magistrados: magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Francisco Javier González Pérez, magistrada Blanca Yadira Maldonado Ayala y magistrado Damián Carmona Gracia quienes resolvieron en función de un procedimiento previo especial sancionador del 2024, uno derivado y la acumulación de incidentes. (TEED-PES-008/2024).

El alcalde había recurrido a tribunales federales para revocar la resolución del Tribunal Electoral estatal, específicamente recurrió a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio ciudadano SGJDC-689-2024, Sala que emitió un nuevo fallo que reiteró la violencia política en razón de género.

Quedó firme la violencia económica que sufre la síndica en virtud de una disminución de su percepción del salario y otras prestaciones económicas así como la omisión de ser convocada a las sesiones de Cabildo del Municipio de Mapimí.

El Tribunal determinó como medidas contra los funcionarios que reciban capacitaciones del Instituto Electoral sobre violencia política en razón de género, que se de vista al Congreso del Estado de Durango para sancionar al alcalde, el Municipio deberá reintegrar y pagar su sueldo y prestaciones a la síndica, el órgano interno de control deberá aplicar las sanciones a los funcionarios municipales. Formarán parte del registro nacional personas sancionadas a teoría de violencia política de género. El Tribunal consideró mantener las medidas de protección solicitadas por la quejosa hasta que la denunciante estime que no son requeridas.

Anteriormente la síndica denunció que el alcalde no le había permitido realizar su trabajo, que consiste en revisar el manejo de los recursos públicos: “Hemos solicitado información financiera incluso, yo como síndica he solicitado la información y no me han permitido realizar ni una sola revisión de los estados financieros, es decir, no sabemos cuánto llega y en qué se gasta o qué se paga, o qué obra se hace y por cuánto recurso. Nada".

¿Qué hizo el alcalde Fernando Reverte?

A continuación se transcribe una parte de lo que la quejosa menciona textualmente en la carpeta de la denuncia:

“Al dirigirme al presidente por teléfono, de voz de testigos que se presentaran en el momento procesal oportuno, ALBERTO REVERTE N, alias “EL GÜERO” quien le facilita el teléfono, siempre refiriéndose de mi persona de la siguiente manera: – AHÍ TE HABLA LA MAL COGIDA – y ríen, -YA CÓGETELA PRESIDENTE- de voz de alguno de los acompañantes ocasionales, más risas, y aguantando la risa, contesta -DÍGAME SEÑORA TERE, QUÉ HAY QUE HACER haciendo énfasis en tono de burla de mi cargo “SEÑORA SINDICO”. […] El ahora denunciado diciendo del señalamiento referido hecho por quien denuncia en su calidad es síndico, que las obligaciones; SE LA PEL…, A MÍ ME LA PEL… y cuando el señalamiento que particularmente hice en reiteradas ocasiones, en atribución a mis funciones de SÍNDICO MUNICIPAL, hay testimonios que presentaré en el momento procesal oportuno, que, en su enojo, agarrándose la entrepierna, siempre dijo que los señalamientos que yo hacía; SE LOS PASABA POR LOS HUE…, y que particularmente, LE PEL… LA VER…, en más de una ocasión, dejó ver tal enojo, levantando la voz y usando un tono amenazante intimidante, se refirió a mí, de manera soez y de forma vulgar, hechos por los cuales preferí hacer distancia, por temor a ser objeto de alguna palabra subida de tono, grosería en público en privado”.