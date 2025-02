Sheinbaum enviará reformas de no-reelección y contra el nepotismo

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de nuevas reformas durante la conmemoración por el Aniversario de la Constitución de 1917.

Las reformas constitucionales consisten en la no-reelección en ningún puesto de elección popular y la segunda va contra el nepotismo.

En la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la jefa del Ejecutivo federal señaló que no podía dejar pasar esta fecha por lo que la eligió para enviar estas dos iniciativas de reformas constitucional.

"Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha. así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular . ¡Sufragio efectivo, no reelección!"

"La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección. ¡No al nepotismo! ", dijo ante el aplauso unánime de los asistentes en el Teatro de la República, en Querétaro, Querétaro.

“Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios… una de nuestras fortalezas es que somos un pueblo milenario, que se nutre de la historia; nuestra cultura tiene profundas raíces en nuestra historia".

Asisten ministras afines a 4T

Pese que la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, dijo que no había representación del Poder Judicial en el 108 Aniversario de la Constitución de 1917, tres ministras de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se encontraban entre las invitadas especiales.

Se trata de las ministras de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama; Loretta Ortiz Ahlf, y Yazmín Esquivel Mossa, pero no su presidenta Norma Lucia Piña Hernández.

Al arribar al Teatro de la República, la ministra Yazmín Esquivel Mossa fue cuestionada sobre su invitación y no la presencia de su presidente Norma Piña: "Es un acto republicano, invitado por el Gobierno federal", señaló.

Mientras tanto, Loretta Ortiz Ahlf, y Lenia Batres Guadarrama llegaron justas al recinto. El secretario de Educación, Mario Delgado, les pidió una fotografía. Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, platicó un par de minutos con Yazmín Esquivel Mossa.

La presidenta Claudia Sheinbaum. (ESPECIAL)