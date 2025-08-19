Sergio Gutiérrez Luna aclara lujos de él y su esposa 'Dato Protegido'; niega conflicto de interés

Nacional Elecciones Judiciales Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

Intentó plantear una distinción entre la parte privada y pública que tienen los funcionarios, pero se le señalaron sus publicaciones en redes sociales

Este martes, el morenista y aún presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acudió a la conferencia de prensa en el Congreso donde fue cuestionado en repetidas ocasiones sobre la ropa y otros lujos de los que ha sido exhibido.

En la primera intervención, se le recordó a Gutiérrez Luna que sus gastos no concuerdan con sus ingresos, a lo que respondió "Lo he dicho en varias ocasiones que esas afirmaciones sobre temas que se me atribuyen eran falsas, exageradas, distorsionadas". 

Planteó que tiene 25 años trabajando, de los cuales 12-13 se dedicó al litigio y la práctica privada, además de ser servidor público y aseguró que "lo que tengo está en las declaraciones, todo eso lo he venido mencionando".

Se le recordó también que recibió boletos como cortesía con un valor individual de 8 mil 500 dólares para ir a una fiesta VIP de la Fórmula 1, a lo que el morenista negó que se tratara de un conflicto de interés y dijo haberlo aceptado sin tener un "valor comercial". 

Agregó desconocer el costo de los boletos. 


Como ha venido documentado el periodista Jorge García Orozco a través de redes sociales, Gutiérrez Luna acudió a una fiesta VIP de la Fórmula 1 donde cada boleto tiene un costo de 8 mil 500 dólares, unos 170 mil pesos. En el evento estuvo acompañado de su esposa, Diana Karina Barreras Samaniego, quien también es diputada federal por el PT y es conocida como “Dato Protegido”, por el alias al que debe referirse en disculpas públicas una ciudadana sancionada por el Tribunal Electoral.


En una segunda intervención, intentó plantear una distinción entre la parte privada y pública que tienen los funcionarios, la periodista señaló que "cuando lo privado se hace público en redes sociales, deja de ser privado" y si era congruente con la justa medianía que pide Morena. 




"Si estamos hablando de alguien que se dedica al ejercicio privado de la profesión, pues cada quien lo evalúa en su fuero interno, porque no está siendo servidor público", respondió Gutiérrez Luna al reiterar que ha ejercido .




Manifestó que sus publicaciones en redes sociales, donde aparece con distintas prendas de alta gama son producto de su trabajo en la iniciativa privada "en algunos momentos" y en otros "fueron distorsionados".




               
               


               

               
               

               
               
               
