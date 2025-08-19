Sentencian a implicados del atentado contra Ciro Gómez Leyva, ¿cuántos años pasarán en la cárcel?

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) obtuvo sentencia condenatoria para dos de los implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva.

La condena para los implicados se dio en una audiencia pública, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en dónde un juez dictó sentencia de prisión luego de analizar las pruebas que aportó el Ministerio Público Federal.

Esta es la sentencia que recibieron dos implicados en atentado contra Ciro Gómez Leyva

Juan Antonio Cisneros Morales, 'El Dedos' o 'El Dedotes' e Israel Jiménez Avila, 'El Yeye', fueron sentenciados a 11 años y un mes, por acreditarse su responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado en grado de tentativa, en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que hasta ahora se han obtenido sentencias condenatorias contra 11 personas que participaron en la planeación y ejecución del atentado en contra de la vida del periodista.

VER TAMBIÉN Activan Red Rompe el Miedo ante agresiones a periodistas

Qué sigue en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva

En el caso del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva, hace falta conocer la resolución de las autoridades sobre los dos procesos penales que enfrenta Armando Escárcega Valdez, ‘El Patrón’, señalado como autor intelectual del ataque al periodista ocurrido en diciembre de 2022.

Escárcega Valdez fue vinculado a proceso en agosto de 2024 por tentativa de homicidio y asociación delictuosa. Sin embargo, el proceso sigue en curso y en espera de la resolución de las autoridades. Cabe destacar que Escárcega es clave para conocer la cadena de mando detrás del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva.

VER TAMBIÉN Así fue el desenlace del atentado contra Ciro Gómez Leyva y “El Patrón”

El Patrón es vinculado nuevamente a proceso, Ciro Gómez Leyva responde con un apretón de manos

Según los testimonios de los implicados, el atentado contra Ciro Gómez Leyva fue un encargo directo de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.