'No tengo a quién responsabilizar'; Ciro Gómez Leyva revela detalles del ataque en su contra

El periodista Ciro Gómez Leyva compartió esta mañana detalles del ataque que sufrió en su contra, indicó que no había recibido amenazas, señaló que no tiene a quién responsabilizar y, finalmente, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la solidaridad manifestada en su conferencia mañanera.

Durante su programa en Radio Fórmula, respecto al atentado que sufrió anoche, a metros de su casa, el periodista dijo que "no tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas".

Compartió que como ya había adelantado en sus redes sociales la víspera, "alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí, ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta".

El periodista abundó en los detalles: "Venía por la calle de Hortencia, hasta avenida Universidad en donde hay una taquería, venía un coche muy lento y de pronto una persona con una chamarra blanca con rojo disparó, siguieron disparando, creo que yo venía escuchando la radio o cambiándole a la radio. Nunca paré la camioneta, hasta que ya no escuché disparos levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta".

Después de los disparos, Ciro Gómez Leyva señaló que "en vez de seguir de frente hacia mi casa, di vuelta a la izquierda y vi que al coche le fallaban las llantas, en ese momento pensé en llamarte a ti", le dijo a su compañero de noticiero, Manuel Feregrino.

"Recordé que ahí muy cerca vive un vecino muy querido, Manlio Fabio Beltrones; con lo que pude, llegué a su privada y por fortuna estaba Manlio" y recordó que "de inmediato llegó el jefe máximo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, qué personaje es".

El periodista continuó con el relato y narró que a casa del exsenador Manlio Fabio Beltrones llegaron unos peritos, "presenté mi declaración al Ministerio Público de Álvaro Obregón. Me pusieron seguridad, me pusieron escoltas y casi a las 04:00 de la mañana llegué a mi casa".

Respecto a lo que se dice sobre el atentado que sufrió, Ciro Gómez Leyva rechazó hacer conjeturas.

"Por supuesto sé cuáles son las conjeturas que hay en el ambiente, pero no las voy a hacer. Confío en la autoridad, ayer recibí una llamada de Claudia Sheinbaum que agradezco mucho. Obviamente no dormí nada, pero la vida tiene que seguir", dijo.

"No tengo a quién responsabilizar, no haré conjeturas, no tengo elementos. Agradezco los comentarios de algunos compañeros, es su análisis muy responsable. Viví un atentado anoche, salí ileso, no tengo nada y esta es la relación de hechos", añadió.

AGRADECE AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Finalmente, el periodista Ciro Gómez Leyva agradeció que el presidente López Obrador le expresara su solidaridad tras el ataque y le dijera que "no está solo".

"Muchas gracias al presidente, por sus palabras, no tengo diferencias con él, sobre su trabajo, pues hacemos nuestro trabajo periodístico, sobre sus acciones, sus políticas. No tengo diferencias con él, hacemos nuestro trabajo periodístico. Por primera vez en el sexenio, gracias, Andrés".