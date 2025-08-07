Así fue el desenlace del atentado contra Ciro Gómez Leyva y “El Patrón”

El caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva sumó un nuevo capítulo judicial este miércoles, cuando un juez vinculó por segunda ocasión a proceso a Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, señalado como autor intelectual del ataque ocurrido en diciembre de 2022.

¿Cómo fue la audiencia entre Gómez Leyva y "El Patrón"?

Durante la audiencia, encabezada por el juez Edmundo Manuel Perusquía, se ratificó la medida de prisión preventiva justificada contra el imputado, quien enfrenta acusaciones por homicidio calificado en grado de tentativa.

Con esta resolución, Escárcega permanecerá en reclusión mientras continúa el proceso legal en su contra.

VER MÁS Capturan a 27 miembros de 'Los Alfa', dedicados al secuestro, extorsión y narcotráfico

La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias a fin de establecer su probable intervención en estos hechos.

Uno de los momentos más llamativos se dio al final de la audiencia, cuando Gómez Leyva, quien estuvo presente, estrechó la mano de su presunto agresor.

El gesto sorprendió a varios de los asistentes y generó debate en redes sociales, donde algunos lo interpretaron como un acto de respeto a la ley y otros como una muestra de perdón personal.

Futuro del caso de Ciro Gómez Leyva y "El Patrón"

Por otro lado, las autoridades han informado que ya hay nueve personas sentenciadas por su participación directa en el atentado , en el que hombres armados dispararon contra el vehículo blindado del periodista a las afueras de su domicilio en la Ciudad de México.

La Fiscalía sostiene que El Patrón ordenó el ataque como parte de una operación planificada, aunque no se han revelado públicamente los motivos detrás de la agresión.

VER MÁS Delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas, ¿no estaba con auto blindado ni escoltas?

Continúan investigaciones sobre el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, serán autoridades federales quienes esclarezcan porque viajaba sin seguridad.

Por su parte, su defensa ha negado las acusaciones y adelantó que buscará revertir la vinculación a proceso.