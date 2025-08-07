Nacional IMSS TORMENTA TROPICAL IVO Visa americana Claudia Sheinbaum Violencia Tamaulipas

Ciro Gómez Leyva

Así fue el desenlace del atentado contra Ciro Gómez Leyva y “El Patrón”

El Patrón es vinculado nuevamente a proceso, Ciro Gómez Leyva responde con un apretón de manos

Así fue el desenlace del atentado contra Ciro Gómez Leyva y "El Patrón"

Así fue el desenlace del atentado contra Ciro Gómez Leyva y “El Patrón”

EL SIGLO

El caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva sumó un nuevo capítulo judicial este miércoles, cuando un juez vinculó por segunda ocasión a proceso a Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, señalado como autor intelectual del ataque ocurrido en diciembre de 2022.

¿Cómo fue la audiencia entre Gómez Leyva y "El Patrón"?

Durante la audiencia, encabezada por el juez Edmundo Manuel Perusquía, se ratificó la medida de prisión preventiva justificada contra el imputado, quien enfrenta acusaciones por homicidio calificado en grado de tentativa

Con esta resolución, Escárcega permanecerá en reclusión mientras continúa el proceso legal en su contra.

La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias a fin de establecer su probable intervención en estos hechos.

Uno de los momentos más llamativos se dio al final de la audiencia, cuando Gómez Leyva, quien estuvo presente, estrechó la mano de su presunto agresor. 


El gesto sorprendió a varios de los asistentes y generó debate en redes sociales, donde algunos lo interpretaron como un acto de respeto a la ley y otros como una muestra de perdón personal.


Futuro del caso de Ciro Gómez Leyva y "El Patrón"


Por otro lado, las autoridades han informado que ya hay nueve personas sentenciadas por su participación directa en el atentado, en el que hombres armados dispararon contra el vehículo blindado del periodista a las afueras de su domicilio en la Ciudad de México


La Fiscalía sostiene que El Patrón ordenó el ataque como parte de una operación planificada, aunque no se han revelado públicamente los motivos detrás de la agresión. 

Por su parte, su defensa ha negado las acusaciones y adelantó que buscará revertir la vinculación a proceso.


La próxima audiencia está prevista en los próximos meses, mientras la opinión pública mantiene la atención en lo que podría ser el cierre de un proceso judicial que lleva más de dos años en curso.



               
               


               

               
               

               
               
               
